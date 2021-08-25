ABD'de 40 yaşındaki bir adamın en az 306 kişinin iCloud hesabına giriş yaptığı ve bu girişler sayesinde kendisine devasa bir fotoğraf ve video arşivi oluşturduğu açığa çıktı. FBI tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan adam, insanların güvenini kazanarak kullanıcı adı ve şifrelere ulaştığını, sonra da görüntüleri Dropbox'a attığını itiraf etti.

Bugüne kadar en az 306 kişinin iCloud hesabına giriş yaparak kendisi için 620 binden fazla fotoğraf ve 9.000'den fazla da videonun bulunduğu arşiv oluşturan bir adam, FBI'ın düzenlediği bir operasyonla yakalandı. 40 yaşında olan Hao Kuo Chi isimli adam, kullanıcıların iCloud hesaplarına izinsiz bir şekilde giriş yaptığını ve elde ettiği görüntüleri kendi Dropbox hesabında depoladığını kabul etti.

Mahkeme evraklarında yer alan bilgilere göre 40 yaşındaki adam, Apple ile ilgili forumları bir bir dolaşarak kendisine kurban aramıştı. Özellikle de iCloud hesabıyla ilgili sorun yaşayan kullanıcılara odaklanan Hao Kuo Chi, internet dünyasında kendisine "iCloudRipper4You" ismini takmıştı. "applebackupicloud" ve "backupagenticloud" ibaresini kullanan iki Gmail hesabına sahip olan siber dolandırıcı, iletişime geçtiği kurbanlara bir Apple çalışanı olduğunu söylüyor, bu sayede güven kazanarak kullanıcıların iCloud kullanıcı isimlerini ve şifrelerini ele geçiriyordu.

Amaç, özellikle de çıplaklık içeren görüntüler üzerinden şantaj yapmaktı

Edinilen bilgilere göre Hao Kuo Chi, elini kolunu sallayarak giriş yapma imkanı yakaladığı iCloud hesaplarındaki fotoğraf ve videoları Dropbox'a aktardıktan sonra tek tek inceliyordu. Yetkililer, buradaki amacın çıplaklık içeren görüntüleri tespit etmek olduğunu ve daha sonra da bu görüntülerin paylaşılacağına yönelik şantajdı. FBI, söz konusu arşivin aslında çok daha büyük olduğunu, çünkü Hao Kuo Chi'nin e-posta adreslerinde yaptıkları incelemelerde toplam 500 bin civarında e-posta yer aldığını, bunlardan 4.700 tanesinde iCloud hesaplarına dair giriş bilgilerinin bulunduğunu açıkladı.

2018 yılında yaptığı bir hata, 40 yaşındaki adamın sonunu getirdi

Hao Kuo Chi'nin yakalanma süreci, 2018 yılında yaptığı bir hata ile başladı. Kimliği açıklanmayan, yalnızca ünlü olduğu bilinen bir ismin iCloud hesabına giriş yapan adam, görüntülerin kontrolünü bir şekilde kaybetti. Hatta bu görüntülerin bir bölümü, yetişkin içerik barındıran internet sitelerine düştü. İşte bu ihbar üzerine harekete geçen FBI ve diğer kolluk kuvvetleri; Google, Facebook, Apple ve Dropbox gibi şirketlerle yaptığı iş birlikleri sayesinde Hao Kuo Chi'nin kimliğini belirlediler. Mayıs ayında da operasyon için start veren ve 40 yaşındaki adamın evini basan kolluk kuvvetleri, sayısız insanın çıplak görüntüsünün internete düşmesini engellemiş oldular.

Yaşanan olayın iCloud'un hacklenmesiyle ilgili olmadığını belirtelim. İnsanların güvenini kazanmayı başaran Kao Kuo Chi, hiç kimseye siber saldırı düzenlemek zorunda kalmadan bilgilere erişiyor, iCloud hesaplarına giriş yapıyordu. İki faktörlü doğrulama koduna sahip olmayan hesap sahipleri ise hesaplarına giriş yapıldıklarından bile haberdar olmuyordu. Neyse ki bu süreç geride kaldı ve Chi, muhtemelen ömrünün sonuna dek demir parmaklıklar ardında kalacak. Çünkü 40 yaşındaki adam için yapılacak her suç duyurusu, onun 5 yıl hapis cezası almasına yol açacak...