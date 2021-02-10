Joe Biden Yönetimi, TikTok'un Erişim Yasağını Kaldırabilir

Donald Trump döneminde ABD sınırları içinde yasaklanan TikTok'un, yeniden erişime açılacağını düşündüren bir gelişme yaşandı. Joe Biden hükümeti, ABD'li şirketlerin TikTok'u satın almasına ilişkin kararı, süresiz olarak geri çekti. Ayrıca ABD'li yetkililer ile TikTok yönetimi de bir süredir dirsek temasında.

Donald Trump yönetimindeki ABD hükümeti, Çin'e karşı büyük bir savaş başlatmıştı. Çinli teknoloji devlerinin ABD için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Donald Trump, önce Huawei'ye ardından da TikTok'a ambargo uygulamıştı. Ocak ayı itibarıyla ABD hükümetinin değişmesi, Çinli şirketlere karşı yaklaşımının nasıl olacağını da merak konusu haline getirmişti. Wall Street Journal'da yer alan bir haber, Joe Biden yönetiminin en azından TikTok'a karşı olumlu yaklaşım sergilediğini düşündürüyor.

Donald Trump, TikTok yönetiminin ABD merkezli bir şirkete geçmediği sürece, bu sosyal ağın ülke sınırları içinde kullanılmayacağını ifade etmişti. O dönemlerde Walmart ve Oracle gibi şirketler ön plana çıkmış, hatta TikTok ile de görüşülmeye başlamıştı. Ancak gelen son haberler, Joe Biden yönetiminin TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çektiğini gözler önüne seriyor.

ABD yönetimi ile TikTok geliştiricileri arasındaki müzakereler devam ediyor

Wall Street Journal'ın haberine göre Biden yönetimi, TikTok'un satın alınmasına yönelik kararları geri çekmekle yetinmedi. Edinilen bilgilere göre ABD ulusal güvenlik yetkilileri, TikTok'un ana sahibi ByteDance yetkilileri ile bir araya gelmeye başladılar. Taraflar, bu görüşmeler kapsamında Donald Trump'ın iddialarının doğru olup olmadığını tartışıyorlar. Hatırlamayanlar için; Donald Trump ve ekibi, TikTok'un kullanıcı verilerini Çin hükümetine sattığını savunuyor, TikTok yönetimi ise bu iddiayı kesin bir dille reddediyordu.

Wall Street Journal tarafından gündeme getirilen konu, Reuters tarafından da görmezden gelinmedi. Reuters tarafından yapılan açıklamalarda ise TikTok'un yanı sıra Oracle ve Walmart'a ulaşıldığını ancak yaşanan gelişmelerle ilgili resmi bir cevap alınamadığı ifade ediliyor. Ancak görünen o ki Joe Biden yönetimi, TikTok konusunda Donald Trump kadar katı bir görüşe sahip değil. Bu gelişmeler, TikTok'un ABD'deki engelinin kaldırılmasına yol açabilir.