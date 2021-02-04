Popüler sosyal medya platformu TikTok'ta, Suriye'den Lübnan'a insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin reklamına yer verildi. İnsanları Lübnan'a hangi şartlar altında götürdüklerini yayınlayan şebeke, 1072 TL'den başlayan fiyat listesini de paylaştı.

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya platformu TikTok’ta, Suriye’de insan kaçakçılığı yapan bir şebekenin reklamına yer verildi. Sosyal medyanın da gündemine bomba gibi oturan bu reklamda şebeke, kaçakçılığın fiyat listesini de paylaştı.

Reklam, olayın bildirilmesinin ardından kısa bir süre sonra kaldırılsa da şebekeye dair tüm bilgiler ve insan kaçakçılığının fiyatları farklı hesaplar tarafından paylaşılmaya başlandı. Suriye'den Lübnan'a insan kaçakçılığı yapan şebekenin farklı kentler için farklı fiyatlandırmalar yaptığı ortaya çıktı.

Afrin'den götürülecek insanlardan 5 bin 717 TL ücret talep ediyorlar

Suriye’de yaklaşık 10 yıldır süregelen iç savaş yüzünden milyonlarca Suriyeli evlerinden ayrılıp başka ülkelere yerleşmek zorunda kalmıştı. İstedikleri ülkeye mülteci olarak sığınamayan ve maddi imkanlardan dolayı kaçamayan bazı Suriyeliler için insan kaçakçılığı şebekeleri ortaya çıkmıştı ve bu şebekeler, para karşılığında Lübnan gibi daha güvenli bölgelere Suriyelilerin giriş yapmasına olanak sağlıyordu.

TikTok’ta reklamı yapılan şebekenin de amacı, farklı kentlerden alınan Suriyelilerin Lübnan'a ulaşmasını sağlamak. Şebeke, Suriyelilerin lüks olarak nitelendirilebilecek arabalarla istediği yere ulaştırıldığını gösteren bir video ile birlikte, farklı kentlere göre yapılan fiyatlandırma listesini de paylaşmış oldu.

Suriye’den alınan bir insanı Lübnan’a götüren şebeke, Dera kentinden gidecek insanlardan 2 bin 858 TL, Şam’dan 1429 TL, Humus'tan 1072 TL, Afrin’den ise 5 bin 717 TL talep ediyor.