Jeffrey Dean Morgan, 'Supernatural' Dizisine Geri Dönüyor

Jeffrey Dean Morgan, Colt tabancasını yeniden kuşanmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu, Supernatural dizisindeki John Winchester rolüne geri dönecek.

Supernatural, uzun yıllardır televizyon ekranındaki yerini başarıyla koruyor. Bu süreçte Sam ve Dean Winchester karakterlerinin başından bir sürü olay geçti. İblisler, şeytanlar, canavarlar ile dövüşen, defalarca -hem deyim anlamıyla hem de gerçek anlamıyla- ölümden dönen karakterlerimizin, kendi dizilerinin conventionuna katıldıkları bir bölüm bile vardı.

Dizinin 300. bölümü bu sezon yayınlanacak. CW’den yapılan açıklamaya göre Jeffrey Dean Morgan da bu bölümde John Winchester rolüne geri dönecek. Ünlü oyuncu, Sam ve Dean Winchester kardeşlerin babası olan John karakterine 12 bölümde can vermişti. John’u en son, 2007 yılında yayınlanan 2. sezon finalinde görmüştük.

Yapımcı Andrew Dabb, “kilometre taşı” olarak tanımladığı bu bölümde Jeffrey’in geri dönecek olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve hayranların, karakter için planladıkları şeyleri seveceğini düşündüklerini ifade etti. Dabb ayrıca başka misafir sanatçıların da bölümde olacağını söyledi.

Normalde ölen bir karakteri geri getirmek oldukça zor olsa da Supernatural için bu bir nevi alışkanlık. Daha önce de dizinin popüler karakterleri Booby Singer ve Mary Winchester ölümden dönmeyi başarmıştı.

Jeffrey Dean Morgan diziden ayrıldığından beri Gray’s Anatomy, The Walking Dead gibi yapımlarda yer aldı. Oyuncu DC sinematik evreninde de Bruce Wayne’in babası Thomas Wayne’i oynamıştı. (Ki o günden beri, Morgan’ın Thomas Wayne’i oynadığı bir Flashpoint Paradox filmi çekilmesini umutla bekleyen hayranlar var.)

Supernatural’in 300. bölümü, 7 Şubat 2019’da CW’de yayınlanacak. Bölümün adı “Lebanon” olacak.