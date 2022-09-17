Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki tüm dünyada takip edilen ve yılın en büyük magazinsel olaylarından biri haline gelen tazminat davası, film oluyor. "Hot Take: The Depp / Heard Trial" olarak isimlendirilen film, Fox'a ait ücretsiz içerik platformu Tubi'de yayınlanacak.

2022'nin en büyük magazin olaylarından bir tanesi olarak tarihe geçen Johnny Depp-Amber Heard davasının film haline getirileceği açıklandı. "Hot Take: The Depp / Heard Trial" olarak isimlendirilen film, boşanan çiftin gündemi sarsan davasını konu alacak.

Hot Take: The Depp / Heard Trial isimli film, Fox Corporation'a ait olan çevrimiçi içerik platformu Tubi'de yayınlanacak. Ancak bu platform, Türkiye'de aktif olarak hizmet vermiyor. Yaptığımız kontrollerde, ülkemizdeki kullanıcıların bu filme ulaşabilmek için VPN kullanmak zorunda olduklarını görüyoruz. Elbette bu durumda Türkçe altyazıdan bahsetmek mümkün olmayacak.

Film 30 Eylül'de yayınlanacak!

Variety'nin haberine göre Johnny Depp-Amber Heard davasını anlatacak olan film, 30 Eylül'de yayınlanacak ve ücretsiz olarak kullanıcılara ulaştırılacak. Johnny Depp'i Mark Hapka'nın canlandıracağı filmde, Amber Heard'ü ise Megan Davis olarak göreceğiz. MarVista Entertainment tarafından üstlenilen projenin senaryosunun da Guy Nicolucci tarafından kaleme alındığını belirtelim.

Daha önce de benzer çalışmalar yapıldı!

İkilinin davası, geçtiğimiz dönemlerde de dizi ve film olarak karşımıza çıkmıştı. Öyle ki Netflix, Amazon Prime Video ve Hulu gibi platformlarda yayınlanmış olan ve bu davayı konu alan birkaç yapım daha var. Hot Take: The Depp / Heard Trial, bu yapımların en yenisi olarak kayıtlara geçecek.

Tamam da ne oldu ki bu ikilinin davası film haline getirildi?

Johnny Depp ile Amber Heard, 2011 yapımı The Rum Diary filminde tanıştı ve 2015'te de evlendiler. Ancak bu evlilik uzun sürmedi ve 2017 yılında sona erdi. 2018'de ise Amber Heard'ün The Washington Post'a yazdığı bir yazı gündem oldu. Heard, bu yazıda Depp'i kast ederek aile içi şiddetten bahsediyordu. Johnny Depp, bu olayın gündem olması üzerine Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar filmlerindeki rollerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bunun üzerine harekete geçen Depp, eski eşine 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Amber Heard ise 100 milyon dolarlık karşı dava ile cevap verdi. Yapılan incelemeler sonucunda aile içi şiddet iddiasının iftiradan ibaret olduğu anlaşıldı. Johnny Depp'in 10 milyon dolar kazandığı davada, Heard'e ise 2 milyon dolar tazminat verildi. Yaşananlar, 2022'nin en büyük magazin olaylarından bir tanesi olarak tarihe geçti. Paranın kokusunu alan Hollywood, bu magazinel olayı film haline getirerek belkide söz konusu davaya konu olan tazminatın misliyle gelir elde etmeyi başaracak...