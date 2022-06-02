Johnny Depp'in Davayı Kazanması Sosyal Medyada Olay Yarattı

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard arasında uzun bir süredir devam eden 'hakaret davası' bugün nihayet sonuçlandı. Depp'i haklı bulan jüri, Heard'ün oyuncuya 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Tabii ki sosyal medyada da ikili paylaşım yağmuruna tutuldu.

Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard, bir süredir gündemi epey meşgul ediyordu. İkili arasında yaşanan gerilimin Depp tarafından mahkemeye taşınması ve Heard hakkında açılan hakaret davası tüm dünya tarafından uzun bir süredir yakından takip ediliyordu.

İkilinin hayranları da davayı takip etmek dışında farklı aksiyonlar da almış ve Heard’ün oynadığı Aquaman filminin kadrosundan oyuncunun çıkartılması; Depp’in ise Karayip Korsanları filminin kadrosuna geri dönmesi için imza kampanyaları başlatmışlardı.

Bugün nihayet mahkeme sonuçlandı

Depp ve Heard’ün karşılıklı olarak savunmaları ve birbirlerine karşı yaptıkları suçlamaların ardından, bugün nihayet mahkeme sonuçlandı. Jüri, Heard’ü hatalı bularak Depp'e 15 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verdi. Böylelikle Johnny Depp uzun uğraşları sonucu eski eşine karşı açtığı mahkemeyi kazanmış oldu.

Ülkemizde de büyük bir ilgiyle takip edilen mahkeme tabii ki sosyal medyada da büyük bir etki yarattı. Depp’in hayranları habere sevinirken, Heard hayranları ise tepkilerini dile getirdi. Gelin, sosyal medyada gelen tepkilere birlikte bakalım.

İşte kullanıcıların Depp’in kazanmasıyla ilgili paylaştığı yorumlardan bazıları: