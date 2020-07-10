Geçtiğimiz günlerde birçok medya kuruluşu, Jurassic World: Dominion’un çekimlerinin durdurulduğunu belirtmişti. Bu iddialara Jurassic World: Dominion’un bir temsilcisinden yalanlama geldi.

Film dünyasının efsane serilerinden birisi olan Jurassic Park, Jurassic World: Dominion filmiyle yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanırken geçtiğimiz günlerde kötü haberler almıştık. Filmin henüz yeni başlayan çekimleri, İngiltere merkezli birçok yayın kuruluşunun yaptığı habere göre durdurulmuştu.

The Sun gibi büyük kuruluşlar tarafından da ele alınan konu, ismini belirtmek istemeyen bazı kaynaklar tarafından etrafa yayılmıştı. Stüdyonun içindeki kaynaklar, çekimlerin ilk gününde durdurulmasına ilişkin ‘Bu herkesin beklediği son şeydi. Herkes yeniden normale dönmek ve sette koşmaktan heyecan duyuyordu ancak bu durum her şeyi bozabilir.’ demişlerdi.

Çekimler devam ediyor:

Bugünse Jurassic World: Dominion hakkında yapılan o iddialara bir yalanlama geldi. Deadline tarafından yapılan haberde filmin çekimlerinin İngiltere’de devam ettiği belirtildi. Bununla birlikte ekip üyelerinin bazılarında koronavirüs tespit edildiği hakkındaki söylentilerin de asılsız olduğu ifade edildi.

Ekip adına Jurassic World: Dominion hakkında Deadline’a konuşan bir temsilci, geçtiğimiz günlerde söylenenleri tamamen yalanladı. Temsilci, ‘Jurassic World: Dominion’un çekimlerinin durdurulduğunu belirten herhangi bir haber kesin bir şekilde yanlıştır.’ şeklinde açıklamada bulundu.

Jurassic World: Dominion hakkında söylenenlerden hangisine inanmamız gerektiğini şu an için bilmiyoruz. Zira stüdyonun içindeki bazı kaynaklar çekimlerin durdurulduğunu söylerken bazı kaynaklarsa bunun tam aksi yönünde açıklamalarda bulunuyor. Yani ortalık şu anda biraz karışmış durumda.

Jurassic World: Dominion, vizyona girdiği takdirde Michael Crichton’un bilim kurgu romanından esinlenilen serinin 6. filmi olacak. Film, 2015 yılındaki Jurassic World’ü yazan ve 2018’deki Jurassic World: Fallen Kingdom’un yapımcılığını üstlenen Colin Trevorrow tarafından yönetiliyor. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum ve daha fazlası bulunuyor. Film, herhangi bir sıkıntı yaşanmazsa 21 Haziran 2021’de vizyona girecek.