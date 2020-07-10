Netflix'in 1 Temmuz'da yayınlanan Unsolved Mysteries yapımı, FBI'ı harekete geçirdi. İlk kez 80'li yıllarda yayınlanan belgesel, gizemli kayıp ve cinayetlerin çözülmesine yardım etmişti. Belgeselin yeni bölümlerinde elde edilen bulgular, gizemli bir ölüm dosyasının tam 16 yıl sonra yeniden açılmasına yol açtı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bugüne dek hayatımıza yüzlerce yeni içerik kazandırdı. Platform, daha çok hazırladığı orijinal yapımlarla dikkat çekerken kimi zaman da bazı yapımları lisanslayarak kullanıcılara sundu. Netflix, 1 Temmuz'da ise bir dönemi kasıp kavuran "Unsolved Mysteries" ya da ülkemizde bilinen adıyla Çözülmemiş Gizemler'i yayınlamaya başladı.

Unsolved Mysteries, ilk kez 80'li yıllarda NBC kanalı üzerinden seyircilerle buluşmuştu. Bir belgesel olarak karşımıza çıkan bu yapımda gerçek hayatta çözülememiş cinayetler ve gizemli kayıp vakaları irdelenmişti. Hatta bu yapım, o dönemlerde o kadar ciddiye alınmıştı ki belgeselden elde edilen bulgular, çeşitli olayların çözülmesini sağlamıştı. İşte bu belgesel şimdi, FBI'ın bir cinayetle ilgili soruşturmayı yeniden başlatmasına yol açtı.

Netflix'te yayınlanan Unsolved Mysteries'in yeni bölümlerinde, 2004 yılında gizemli bir şekilde kaybolan ve birkaç hafta sonunda cansız bedenine ulaşılan Alonzo Brooks'a değinildi. O dönemlerde 23 yaşında olan Brooks, ABD'nin Kansas eyaletinde bir partiye gittikten sonra kaybolmuştu. Yetkililer, birkaç haftalık çalışmanın sonucunda Brooks'un cansız bedenini, bir derenin kenarında bulunmuştu. İşte bu gizemli ölümün sırrı bir türlü aydınlatılamamıştı ve bir süre sonra da dosya kapatıldı.

Brooks'un hikayesinin Unsolved Mysteries'e yansıması ve belgesel ekibinin yaptığı çalışmalar, yetkilileri de harekete geçirdi. Hatta yapılan açıklamalarda FBI'ın bu ölüm dosyasını yeniden açtığı ifade edildi. Yani FBI, yaklaşık 16 yıl sonra çözülememiş bir olayı, Netflix'te yayınlanan Unsolved Mysteries'te elde edilen bulgularla yeniden araştıracak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Unsolved Mysteries Yapımcısı Terry Dunn Meurer, elde ettikleri bulguları sadece gerçekten güvendikleri takdirde yetkililere bildirdiklerini açıkladı. Belgeselin Netflix galasından sonra çok fazla geri dönüş aldıklarını ifade eden Meurer, belgeseli izlemeyen hala çok fazla kişi olduğunu ve belgesel izlendikçe yeni dönüşler almaya devam edeceklerinden emin olduklarını ifade ediyor.