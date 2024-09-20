Evet, her şeyin fazlası zarar fakat ölümcüllük seviyesi ne kadar? Kaç bardak kahve bizi öldürebilir? İçeriğimizde hesabını yaptık…

Kahve içmek; artık birçoğumuz için yemek yemek veya su içmek gibi bir aktiviteye dönüştü. “Ben kahve içmeden uyanamıyorum.” diyenler, kahvecide Double Ristretto Venti Nonfat Organic Chocolate Brownie Frappuccino Extra Hot Foam Double Blended kahvesini sipariş edenler, Türk kahvesini duble içenler…

Sosyal aktivitelerimizin vazgeçilmez nesnesi, tatlıların en iyi eşlikçisi, kokusu bile içimizi açan kahveyi ne kadar fazla içersek sonu ölüm olur? Bilimin bir cevabı var.

Adım adım gidelim, bir bardak kahvenin içinde ne kadar kafein var?

Kahvedeki kafein miktarı elbette kahvenin türüne, demleme yöntemine ve porsiyonuna göre değişiklik gösteriyor.

Standart bir fincan kahvenin 240 ml olduğunu düşündüğümüzde, bir fincan filtre kahvedeki ortalama kafein miktarı 95 mg. Bu kafein miktarı 30-200 mg arası değişebilir fakat tabii ki biz ortalama olandan yola çıkacağız.

Peki kafein fazla tüketildiğinde ne gibi sonuçları olur? Ölür müyüz gerçekten?

Fazla kafein tüketiminin anksiyete, baş ağrısı, çarpıntı, sindirim problemleri, uykusuzluk, kalp çarpıntısı, yüksek tansiyon gibi sonuçları olabilir ancak bunun da ötesinde bir şey var: Taşikardi ve ölüm.

Kafeinin ölümcül dozu ise 10 gr. Bunu 1 kahvenin 95 mg olduğundan yola çıkarak hesaplarsak 105 bardak kahve içerseniz gerçekten de ölme ihtimaliniz olabilir.

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