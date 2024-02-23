TrendForce, 2023’te kaç katlanabilir telefon satıldığını paylaştı. Satışlar önceki yıla kıyasla artsa da hâlen akıllı telefon satın alan kişi sayısı fazla değil.

Katlanabilir telefonlar artık hayatımızın bir parçası hâline gelmiş durumda. Samsung’dan Huawei’ye kadar dünya çapından birçok teknoloji devi her yıl bu tarz telefonlarını piyasaya sürüyor. Tabii ki milyonlarca kişi de bu telefonları satın alıyor.

Pazar araştırma firması TrendForce, katlanabilir telefonların satışlarıyla ilgili bir rapor yayımladı. 2023 yılı verilerini kapsayan rapor, satışların arttığını gösterse de bu cihazların hâlen istenilen popülariteye ulaşamadığını ortaya koyuyor.

2023’te 15,9 milyon katlanabilir telefon satışı gerçekleşti

TrendForce’un verilerine göre 2023 yılında 15,9 milyon katlanabilir akıllı telefon satışı yapıldı. Bu, 2022 yılına göre satışların %25 oranında arttığı anlamına geliyor. Bu telefonların pazar payı ise %1,4 seviyesine ulaştı.

Satışlarda artış olsa da hâlen bu cihazları kullanan kişi sayısı fazla değil. TrendForce, önümüzdeki yıl büyümenin azalacağını da öngörüyor. Şirkete göre katlanabilir telefonların az tercih edilme nedeni sağlamlık konusundaki endişeler ve yüksek fiyatları.

2024’te 17 milyon satış bekleniyor

TrendForce’un beklentisine göre bu yıl 17 milyon satış gerçekleşecek. Bu da %11’lik artış anlamına geliyor ve büyümenin azalacağını gösteriyor. Pazar payının %1,5’e çıkmasının beklendiğini belirtelim. Tahminler, %2’lik seviyeye ise 2025’te çıkacağı yönünde.

Samsung, katlanabilir telefonlarda açık ara lider

Katlanabilir segmentte en çok satan markalarda ise şaşırtıcı bir durum yok. Bu sene Z Fold5 ve Z Flip5 ile karşımıza çıkan Samsung, %66,4 pay ile açık ara lider konumda. Ancak şirketin düşüşte olduğunu da belirtmek gerek. Bu sayı, 2022’ye kıyasla %17 oranında azalmış. 2024’te ise %60’a kadar gerilemesi bekleniyor.

Samsung’un arkasındaki şirket %11,9 ile Huawei. TrendForce tahminlerine göre Çinli teknoloji devi, 2024’te atağa geçerek katlanabilir telefonlardaki payını %20’ye çıkarabilir. Son olarak 2023’te Huawei’yi %5,3’le Xiaomi’nin takip ettiğini ekleyelim. Kalan %16,4’lük kısmı ise diğer markalar oluşturuyor.