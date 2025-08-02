Nintendo'nun haziranda piyasaya sürdüğü Switch 2'nin satış rakamları paylaşıldı. Konsol, ilk ayında orijinal Switch'i 2'ye katladı, tarihin en hızlı satan konsolu oldu.

Nintendo, yaz aylarının başlarında tüm dünyanın beklediği yeni el konsolu Switch 2’yi resmen satışa sunmuştu. Konsol, çıkar çıkmaz kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki ilk ayında ne kadar Nintendo Switch satıldı. Bu konuda açıklama, direkt olarak Nintendo’nun kendisinden geldi.

Nintendo Switch 2’nin ilk haftasında 3.5 milyonun üzerinde yüksek satış rakamlarına ulaşılmıştı. Şimdi ise haziranın sonuna kadar yapılan satış miktarı açıklandı. Veriler, yeni konsolun ilk ayında orijinal Nintendo Switch’in 2 katından fazla sattığını gösterdi.

İlk ayında 6 milyona yakın satış gerçekleştirildi

Nintendo’nun açıklamalarına göre Haziran 2025’in sonu itibarıyla toplamda 5,82 milyon adet Switch 2 konsolu satıldı. Orijinal Switch, ilk ayında 2,7 milyon satmıştı. Yani yeni nesil 2 katından daha fazla. Orijinal Switch’in dünyanın en çok satan konsolları arasında olduğunu belirtelim. Böyle devam ederse yeni neslin de birkaç yıla zirveye oynadığını görebiliriz. Temmuz verileri paylaşılmadı ancak bu ay iyi satış yapıldığını varsayarsak 10 milyona yaklaştığı tahmin edilebilir.

Nintendo’ya göre dünya çapında birçok ülkede Switch 2’ye çok fazla talep var. Bu da stokların yetişememesine neden oluyor. Şirket, üretimi hızlandıracağının ve her talebe uyuml sağlayacağının da sözünü vermiş. Konsolun tüm zamanların en hızlı satan oyun konsolu olduğu da eklenmiş.

Yüksek satışların Nintendo’ya mali olarak çok iyi yansıdığını da eklemek gerek. Öyle ki şirket, son 3 ayda gelirlerini %132 oranında artırıp 3,8 milyar dolara çıkarmayı başardı.