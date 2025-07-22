Çin'de Nintendo Switch 2'nin OLED versiyonuna ait olduğu iddia edilen bir prototip ürün satılmaya başladı. Eğer gerçekten doğruysa yakında OLED ekranlı Switch 2 görebiliriz.

Nintendo, çok beklenen yeni el konsolu Switch 2 modelini geçtiğimiz haziran ayında resmen piyasaya sürmüştü. Bu model de tıpkı orijinal Switch gibi yüksek kalite LCD ekranla geliyordu. Boyutu ise 7,9 inçti. Kullanıcılar, şirketin bir önceki nesildeki gibi bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceğini ve OLED ekranlı bir versiyon çıkarıp çıkarmayacağını merak ediyordu.

İşte bu konuda bekleyenleri heyecanlandırabilecek önemli bir gelişme yaşandı. Reddit’te yapılan paylaşımlara göre Çin’in en büyük ikinci el pazarlarından biri olan Xianyu’da, Switch 2 OLED’e ait olduğu söylenen bir prototip ürün satılmaya başladı.

OLED ekranlı Switch 2’nin prototipi olduğu söyleniyor

Satılan ürüne buradaki ve buradaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki bir araştırma ve geliştirme örneği olduğunu, tamamlanmamış bir ürün olmadığını belirtmek gerek. Bunun yerine sadece bir prototip olduğu söyleniyor. Ürünün 2024’te üretildiği belirtilmiş. Görsellere bakıldığında lansman ürünüyle orta çerçevenin gümüş ve beyaz renkleri dışında aynı olduğu görülebiliyor.

Tabii ki bu cihazın OLED ekranlı Nintendo Switch 2 olduğuna dair herhangi bir kanıt yok. Bunlar sadece spekülasyon ve kesin olarak inanmamak daha doğru olur. Ancak ürünü satan kişinin, fabrikalardan aldığı birçok ürünü sattığı da belirtilmiş. Bunlar arasında PS5’lerden orijinal Switch’e kadar birçok şey var. Bu yüzden de insanlar, prototipin gerçek olabileceğine inanıyor.

Switch 2’nin ekranı, beklentilerin çok altında kalmıştı. Öyle ki çıkışından bir süre sonra kullanıcılar; ekran kalitesinin ortalamanın altında olduğunu, HDR desteğinin yetersiz olduğunu ve hareket kalitesi konusunda orijinal Switch’ten geride olduğunu bildirmişti. Bu yüzden de OLED versiyon talebi artmıştı. OLED’in gerçekten çıkıp çıkmayacağını zamanla göreceğiz ancak gelmesi, kullanıcıları sevindirecek bir gelişme olabilir.