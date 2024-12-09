Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın bu yıl içinde toplam kaç adet Vision Pro sattığını paylaştı. Ayrıca kullanıcıların alışkanlıklarına dair de şirketin moralini bozacak bilgiler verdi.

Apple, Vision Pro ismini verdiği karma gerçeklik gözlüğünü bu yılın şubat ayında piyasaya sürmüştü. Cihaz, ilk başta çok fazla ilgi görse de sonrasında yavaş yavaş bu ilgiyi kaybetmişti. Hâliyle bu durum satışlara da yansıyordu. Şimdi ise çıkışının üzerinden 10 ay geçen cihazın toplam kaç adet sattığı ortaya çıktı.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın dün yayımlanan Power On bülteninde aktardığına göre Vision Pro, 500 binden daha az sattı. Buna bu kadar büyütülen bir cihaz için hayal kırıklığı yaratan bir miktar demek mümkün. Ancak yıl sonu tahmini olan yarım milyona yakın. Yani muhtemelen Apple, zaten muhtemeeln 3500 dolarlık çok pahalı bir cihazdan bu tarz düşük bir satış oranı bekliyordu.

Vision Pro alanlar cihazı kullanmıyor

Satış miktarından daha da kötü bir durum var. Öyle ki Mark Gurman’ın şirket içinden edindiği bilgilere göre Vision Pro satın alan müşteriler, cihazı artık ilk başlardaki kadar fazla kullanmıyorlar.

Kullanımın azalması bu tarz cihazlar için pek şaşırtıcı değil. Sanal veya karma gerçeklik olsun böyle cihazların kullanım oranı hep bir süre sonra düşüyor. Aynı durum Meta’nın gözlüklerinde de var. Kullanıcılar henüz gözlükleri akıllı telefon gibi önemli bir cihaz olarak görmedikleri için bir süre sonra sıkılıp bırakıyorlar. Başlıkların o seviyeye gelmesi için çok daha gelişmeleri lazım.

Apple için Vision Pro tarafındaki haberler biraz can sıkıcı olsa da şirket, bu alanda ilerlemeye kararlı. Tim Cook, yakın zamanda yaptığı açıklamalarda Vision Pro’nun “herkes için olmadığını” belirtmişti. Başlığın “yarının teknolojisini şimdiden deneyimlemek isteyenler” için olduğunu vurgulayarak aslında düşüş satışın şimdilik pek onlar için önemi olmadığını göstermişti.

Bu nedenle şirket, Vision Pro tarafındaki yatırımlarına hız kesmeden devam edecek. Yakında daha uygun fiyatlı bir versiyonunu göreceğiz. Yıllar geçtikçe cihazın popülerliğinin artma ihtimali bir hayli fazla. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.