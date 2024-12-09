İddiaya göre Apple ve Sony, Vision Pro'ya PlayStation VR2'nin kontrolcülerini getirmek için iş birliğine gitmeyi düşünüyor.

Apple’ın 3500 dolar fiyat etiketine sahip karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, yaklaşık 1 yıldır piyasadaydı. Henüz her ülkede bulunmayan cihaz, düzenli olarak kullanıcı deneyiminin daha da iyi hâle gelmesi için yenilikler alıyordu. Şimdi ise gelecekte gelebilecek bir özellik ortaya çıktı.

En güvenilir Apple kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın iddiasına göre Apple ve Sony, Vision Pro’ya kontrolcü getirmek için birlikte çalışıyor.

PS VR 2’nin kontrolcüleri Vision Pro’ya gelebilir

Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiler, iki şirketin ortaklık için aylardır görüşmeler yaptığını ortaya koyuyor. Bu sonucunda da PS VR 2 sanal gerçeklik gözlüğünün kontrolcülerinin Vision Pro'da kullanılmaya başladığını görebiliriz.

Bu kontrolcüler, haptik geri bildirimden hareket sensörüne kadar birçok özelliğiyle oyunculara en iyi VR deneyimini yaşatıyordu. Vision Pro’ya eklenmeleri de Apple’ın karma gerçeklik tarafında oyunlara daha da ağırlık vermeye başlayacağını gösteriyor. Tabii sadece oyunlar için olmayacağını, diğer görevlerde de yarayabileceklerini söylemek gerek. Kontrolcüler, örneğin Vision Pro sahibi medya alanlarında çalışanların düzenleme gibi üretkenlik gerektiren işlerine de çok yardımcı olabilir.

Sony, şu anda PS VR2’nin kontrolcülerini ayrı olarak satmıyor. Ortaklık gerçeğe dönüşürse muhtemelen Apple mağazalarında bu kontrolcülerin Vision Pro’nun bir aksesuarı olarak satıldığını görmeye başlayabiliriz. Resmî duyurunun ne zaman geleceği konusunda ise maalesef bir bilgi yok.