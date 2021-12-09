Ülkemizin kanayan yarası kadına karşı şiddetle mücadele konusunda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KADES isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Şiddet anında kadınların tek dokunuşla kolluk kuvvetlerine haber vererek yardım almalarını sağlayan KADES nedir, nasıl kullanılır tüm detaylarıyla anlattık.

Televizyonda ya da sosyal medyada gördüğümüz birkaç haber bile içimizi parçalarken aslında biliyoruz ki ülkemizde şiddete uğrayan kadın sayısı görünenden çok daha fazla. Bir türlü önüne geçilemeyen bu insanlık dramıyla mücadele için İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KADES isimli bir mobil uygulama geliştirdi. Uygulamanın tek bir amacı var; ihtiyacı olan kadınlara en hızlı şekilde destek sağlamak.

KADES mobil uygulaması App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilerek tüm Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Tek bir amaca yönelik bir mobil uygulama olduğu için giriş yaptıktan sonra kullanımı oldukça kolay. Kadına karşı şiddeti önlemek için işe yarayacağını umduğumuz KADES mobil uygulaması nedir, nasıl kullanılır gelin daha detaylı inceleyelim.

KADES nedir?

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne bağlı Kadın Destek kısaca KADES; İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir mobil uygulamadır. Mobil uygulamanın amacı, kadınların ya da çocukların şiddet gördüğü ya da tacize uğradığı anda hızla bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi ve gerekli yardıma en hızlı şekilde ulaşmasıdır.

KADES nasıl kullanılır?

Adım #1: KADES mobil uygulamasını indirin ve açın.

KADES mobil uygulamasını indirin ve açın. Adım #2: İstenilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde girin.

İstenilen bilgileri güncel ve doğru bir şekilde girin. Adım #3: Telefonunuza gelen SMS kodunu girin.

Telefonunuza gelen SMS kodunu girin. Adım #4: Uygulamanın konum bilgilerinize erişmesine izin verin.

Uygulamanın konum bilgilerinize erişmesine izin verin. Adım #5: Gerekli durumda uygulamayı açın ve Yardım İste butonuna dokunun.

Gerekli durumda uygulamayı açın ve Yardım İste butonuna dokunun. Adım #6: Yardım isteğinizi onaylayın.

Yardım isteğinizi onaylayın. Adım #7: İşlem tamam.

İşlem tamam. Adım #8: En yakındaki kolluk kuvvetleri en kısa zaman bulunduğunuz konuma gelecek.

En yakındaki kolluk kuvvetleri en kısa zaman bulunduğunuz konuma gelecek. Adım #9: Yanlış bir işlem yaptıysanız yardım isteğini iptal edebilirsiniz.

KADES mobil uygulamasının kullanım adımları genel olarak bu şekilde. Mobil uygulamayı indirdikten sonra kullanmak için T.C. kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası gibi istenilen bilgilerinizi güncel ve doğru bir şekilde girerek aydınlatma metnini onaylamalısınız.

Mobil uygulamayı kullanırken konumunuzun açık olması ve uygulamanın konum erişimine izin vermeniz son derece önemli. Çünkü yardım butonuna dokunduğunuz zaman uygulama mevcut konum bilgilerinize alarak yetkili birime iletiyor ve ihbarı alan ekipler direkt olarak bu konuma doğru harekete geçiyorlar.

Yardım isteğinin onaylanması ve yardım isteğinin iptal edilebilir olmasına dikkat edin. Yanlış bir işlem yapmak istemezsiniz. KADES mobil uygulaması üzerinden yapılan bildirimler resmi ihbarlar olarak değerlendirildiği için ekipleri yanlış yönlendirmeyi kimsenin istemeyeceğinden eminiz.

KADES mobil uygulamasını kullanırken dikkat etmeniz gerekenler:

Uygulamaya konum izni verdiğinizden emin olun.

Uygulamayı kullanırken konum özelliğinin açık olduğundan emin olun.

Uygulamanın istediği bilgileri girdiğinizden emin olun.

SMS onay kodunu girerek işlemi tamamlandığınızdan emin olun.

Gerçekten gerekli bir durumda yardım istediğinizden emin olun.

Yardım istedikten sonra ekipler 5 dakika içinde söz konusu konuma gelecektir.

Asılsız ihbar yapan kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

KADES mobil uygulaması işe yarıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamaları incelediğimiz zaman bugüne kadar pek çok kişinin uygulama üzerinden ihbarda bulunduğu ve ekiplerin yaklaşık 5 dakika içinde söz konusu konuma gittikleri söyleniyor. Yani doğru kullanıldığı zaman 155 Polis İmdat hattından çok daha etkili görünüyor.

İşin teknik detaylarına baktığımızda ise uygulama sunucularının pek başarılı çalışmadığını söyleyebiliriz. Pek çok kullanıcı bir türlü giriş yapamadıklarından, bilgilerinin kabul edilmediğinden ya da beklenmedik hatalarla karşılaştıklarından şikayet ediyor. Hayati bir konu olduğu için bu tür uygulamalar en ufak bir hata bile kabul etmez. Bu nedenle mutlaka yeni güncellemeler almalı.

KADES mobil uygulamasına yapılan diğer bir eleştiri ise internetsiz ve konumsuz çalışmıyor olması. Acil durumlarda kullanılacak bir uygulamanın son konum bilginizi kaydederek internetsiz bir şekilde bildirmesi gerçek anlamda hayat kurtarıcı olacaktır. Görece yeni bir uygulama olduğu için zaman içinde bu tür sorunların ortadan kaldırılacağından eminiz.

Kadına şiddete karşı alınan dijital önlemlerden biri olan KADES mobil uygulaması nedir, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Kimsenin kullanmak zorunda kalmayacağını umduğumuz KADES uygulaması hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.