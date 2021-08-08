Kadın ve Erkeklerin Karşı Cinse Dair Tercihleri Açıklandı

Britanya’da yürütülen bir anket, heteroseksüel kadın ve erkeklerin karşı cinste en çok etkilendiği özellikler ortaya koydu. Katılımcılardan kendi vücut tiplerini de tanımlamaları istenilen ankete göre kadınların tercihlerinin boy, erkeklerinkinin ise kilo üzerine olduğu ortaya çıktı.

Herkesin insanlarda bulduğu çekici özellikler kişiye göre değişir. Bunu etkileyen en önemli faktörler kişisel tecrübeler (çocukluk), kültürel normlar ve toplumun dönemden döneme benimsediği trendlerdir. Ancak bazı özellikler var ki çoğu birey, cinsiyeti fark etmeksizin bunlardan etkilenir. Yeni bir araştırmanın verdiği sonuçlar da tam olarak bu özellikleri ortaya koymakta.

İngiliz veri analizi ve araştırma şirketi YouGov, yeni araştırmasıyla birçok heteroseksüel kadın ve erkeğin karşı cinste ilgi duyduğu ortak özellikler olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre kadınlar karşı cinsin boyuna dikkat ederken erkekler, çoğunlukla karşı cinsin kilosuna bakıyor.

Heteroseksüel kadınlar boya, erkekler ise kiloya bakıyor

YouGov’un her yıl düzenlediği Vücut Algısı anketine Britanya’da 2 bin 200’den fazla kişi katıldı. Katılımcılardan hem kendi vücut tiplerini tanımlamaları, hem de hangi vücut tiplerinden hoşlandıklarını söylemeleri istendi. Katılımcıların 10’da 3’ü kendi vücutlarını ortalama olarak tanımlarken 5’te 1’i, kendilerini aşırı kilolu olarak gördüklerini ifade etti. Katılımcıların %6’sı kendilerini şişman olarak tanımlarken %13’ü, aynı ya da benzer vücut tipini tanımlamak için ‘tombul’ ifadesini kullandı. Katılımcıların 7’de 1’lik kısmı ise vücut tiplerini zayıf olarak tanımladı.

Kadınların ve erkeklerin karşı cinste hangi fiziksel özelliklere ilgi duyduğuna gelecek olursak kadınların %67’si, kendilerinden daha uzun partnerlere ilgi duyduğunu ifade etti. %6’lık bir kısım parterneriyle aynı boyda olmak isterken, daha kısa partner arayanların oranı sadece %1 oldu.

Ankete katılan kadınlar gibi heteroseksüel olan erkeklerin %35’i, kadınların istediğiyle orantılı bir şekilde kendilerinden daha kısa partnerleri tercih ettiğini belirtti. Bu grubun %16’lık kısmı partnerleriyle aynı boyda olmak isterken %4’ü daha uzun bir partner tercih ettiklerini ifade etti. Ancak erkekler, kadınlara kıyasla boy konusunda daha nötr düşüncedeydi. Bu grubun asıl seçim kriteri daha çok kiloyla ilgiliydi.

Kilo konusunda erkeklerin %22’si, kendinden zayıf partnerleri tercih ettiklerini ifade etti. Aynı tercihte olan kadınların oranı %15’ti. Erkeklerin %20’si kendi kilolarında kadınlardan etkilendiğini ifade ederken %8’i, kendinden daha kilolu partnerleri tercih ettiklerini ifade etti. Sonuç olarak kilo konusunda özel tercihleri olanların daha az olduğu grup, kadınlar oldu.