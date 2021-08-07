'Kadınlar ve Erkekler Vücutlarıyla 60 Yaşından Sonra Mutlu

15 binden fazla kişi üzerinde 5 sene boyunca devam eden bir araştırma, kadınların ve erkeklerin vücutlarına dair özgüvenlerinin ve mutluluklarının 60 yaşından sonra en yüksek seviyeye geldiğini ortaya koydu.

Her ne kadar günümüzde 'beden olumlama' gibi bazı hareketlerle daha çok konuşulan bir konu haline gelmiş olsa da, 'güzellik' algısı özellikle söz konusu vücutlarımız olduğunda hala oldukça kısıtlı. Yıllar içerisinde yavaş yavaş değişen ancak sürekli bir 'standarta' sahip olan vücut ölçüleri, hem kadınlarda hem de erkeklerde vücutlarını sevmemeleri gibi büyük bir soruna sebep oluyor.

Bu durum beraberinde özgüvensizlik gibi pek çok sorunu da getiriyor. 15 binden fazla kişi üzerinde 5 yıl boyunca devam eden bir araştırma, durumun farklı yaş aralıklarında kadınları ve erkekleri nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Kadınlarda 'güzel vücut' kaygısı çok daha erken yaşta başlıyor:

Yürütülen çalışmadan elde edilen verilere göre 19 ila 24 yaş arasındaki kadınlar bedenlerinden mutsuz olma eğilimindeyken, 60 yaşına geldiklerinde nasıl göründüklerinden çok daha memnun oluyorlar. Erkeklerde ise benzer bir durum 29 - 34 ve 44 - 49 yaşları arasında gözlemleniyor. 60. yaşa yaklaştıkça özgüvenlerinde artış görünüyor ve sonrasında 60 yaş ve üzerinde bedenlerine yönelik memnuniyetleri en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Kadınlara dayatılan 'zayıflık, ince vücut' algısı yıllar içerisinde daha yoğun hale gelirken erkeklerde ise bu durum yıllar içerisinde giderek artan 'daha kaslı vücut' algısına dönüşüyor. Gerçekçi olmayan ve sağlıktan önceye görünümü koyan bu algılar, kişilerin bedenlerine yönelik özgüvensizliklerinin en temel sebebi olarak görülüyor. Çalışmada elde edilen veriler, yaş ilerledikçe görünümden ziyade bedenin sağlıklı ve işlevsel olması düşüncesinin öne geçtiğini, bu durumun da bireylerde daha yüksek özgüveni beraberinde getirdiğini ortaya koyuyor.