Kahve İçmek Neden Baş Ağrımızı Hem Azaltıp Hem Artırıyor?

Sabahların vazgeçilmez içeceği kahve, baş ağrısını hem azaltıp hem de artırabiliyor. Hem tek başına hem de ilaçlarla birlikte baş ağrısını azaltabilen kafeinin bunu nasıl yaptığına yakından bakalım.

Günlük hayatta en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri olan baş ağrısı, en olmadık yerlerde karşımıza çıkıp yaptığımız bir planın ya da sakin bir günün tüm zevkini kaçırabilir. Pek çok farklı baş ağrısı türü varken bizi en fazla etkileyeni de migrendir. Peki baş ağrısından nasıl kurtulabiliriz hiç düşündünüz mü? Baş ağrısından kurtulmak için başta çeşitli ağrı kesiciler kullanırken bazı doğal yöntemler de bulunuyor. Örneğin ağrıyan bölgeye buz tedavisi uygulamak çoğu zaman baş ağrısını azaltabiliyor. Peki kahvenin baş ağrısıyla ne gibi bir ilgisi olabilir?

Dünya üzerinde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahve, baş ağrınızı giderebileceği gibi baş ağrısına da sebep olabiliyor. İçindeki kafeinin etkisi olan bu durum nasıl yaşanıyor hiç düşündünüz mü? Baş ağrınızı kahve tüketerek azaltabilir misiniz? Hadi gelin şimdi kahvenin baş ağrısına yaptığı etkiyi yakından tanıyalım.

Kahveyi baş ağrısı için bir tedavi olarak kullanabilirsiniz.

Kahvenin de içinde yer alan kafein baş ağrılarını hafifletebilir. Bir grup araştırmacı, kafeinin baş ağrısı üzerine etkilerini araştırdı. Yapılan araştırmalarda kafeinin baş ağrısı, migren gibi rahatsızlıklara etkisine bakıldı. Çıkan sonuca göre kafein baş ağrısını tek başına da hafifletebildiği gibi aneljezik ilaçlarla birlikte tüketildiğinde çok daha etkili sonuçlar verdiği görüldü.

Kafein nasıl baş ağrısını azaltabiliyor?

Bunun için öncelikle baş ağrısının nasıl oluştuğuna bakalım. Beyne giden kan damarları baş ağrısından önce genişlemeye başlar. Şişen kan damarları de beyin çevresindeki kan akışının artmasına neden olur. Bu da beyne ağrı mesajları gönderen sinirlerin kan basınçlarını artırır. Bunun sonucunda da baş ağrısı dediğimiz şeyi yaşarız.

Kafein ise vazokonstriktif özelliklere sahiptir. Yani kahve tükettiğinizde kan damarları genişlemek yerine daralır. Beyne giden kanı azaltan kafein, bu sayede ağrıyı da hafifletir. Ayrıca kafein; aspirin, ibuprofen, asetaminofen gibi ağrı kesici ilaçlarla birlikte alındığında bu ilaçların emilimini hızlandırdığı gibi etki gücünü de artırır. Bunun sonucunda baş ağrınız çok daha hızlı bir şekilde geçmiş olacaktır. Bu yönü sayesinde bazı ağrı kesicilerin içerisinde kafein bulunur. Buraya kadar yazdığımız şeyler kafeinin baş ağrısına karşı mucizevi bir madde olduğunu sizlere gösterdi değil mi? Şimdi de kafeinin bir diğer yönüyle sizi tanıştıralım.

Kafein baş ağrını başlatan şey olabilir.

Kafein her ne kadar baş ağrısını gideriyor olsa da düzenli olarak tüketildiğinde vücudu kendine bağımlı hale getirir. Kahve, çay, kola, çikolata gibi içerisinde kafein bulunan gıdaları tükettiğinizde kan damarlarınızı sürekli daraltmış olacaksınız. Kafein tüketimini durdurduğunuzda ise vücut aradığı şeyi bulamadığı için damarlar yeniden genişler. Bu genişleme, beyin çevresindeki kan akışında bir artışa neden olur ve sinirlere yapılan baskı sonucu baş ağrısı başlar.

Kafein yoksunluğu nedeniyle karşılaşılan baş ağrısı, son derece sıkıcı bir durumdur. Eğer kafein bağımlılığınızdan kurtulmak istiyorsanız ve kahve tüketimini birden keserseniz birkaç hafta boyunca baş ağrısıyla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte vücudunuz kafein olmamasına alışmaya çalışacaktır.

Bugün sizlere kahvenin baş ağrısı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine baktık. Baş ağrınızın giderilmesini sağlayan kafein, bunu yaparken vücudu da kendine bağımlı hale getiriyor. Bu bağımlılıktan kurtulmak istediğinizde ise adeta kötü bir karakter gibi size yeniden baş ağrısı yaşatıyor. Peki sizler bu içeriğimizi beğendiniz mi? Yorumlar kısmında buluşalım.