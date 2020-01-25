Bir siber güvenlik şirketi, bulaştığı telefonlardan kaldırılması neredeyse imkansız olan yeni bir kötü amaçlı yazılım hakkında uyarı yaptı. Android cihazları tehdit eden bu virüs, kullanıcıların kişisel verilerini toplamasıyla biliniyor.

Dr. Web isimli siber güvenlik şirketi, pek çok Android cihazı tehdit eden yeni bir virüsün keşfedildiğini açıkladı. ‘Android.Xiny.5261’ olarak adlandırılan bu kötü amaçlı yazılım, Android cihazlarına bulaşıp kullanıcıların kişisel verilerini toplamasıyla biliniyor. Bununla birlikte güvenlik araştırmacıları, virüsü bulaştığı telefondan kaldırmanın çok zor ve neredeyse imkânsız olduğunun da altını çiziyor.

İlk defa 2015 yılında ortaya çıkan kötü amaçlı yazılım, güvenlik şirketi yetkililerinin aktardığına göre o günden beri sürekli gelişerek daha fazla cihazı tehdit etmeye devam ediyor. Açıklananlara göre virüs, Android 5.1 ve daha önceki sürümleri etkiliyor ancak bu eski sürümleri kullananların sayısı hiç de az değil. Bu noktada şirket, her 4 Android kullanıcısından birinin bu tür eski Android işletim sistemlerini kullandığını belirtiyor.

Kötü amaçlı yazılım, Android 5.1 ve önceki sürümleri tehdit ediyor:

Uzmanlar, pek çok Android cihazı tehdit eden bu kötü amaçlı yazılım hakkında yapılabilecek çok fazla seçenek olmadığını söylüyor. Bu noktada kullanıcıların bilinmeyen kaynaklardan APK dosyaları indirmekten kaçınması ve aktif bir antivürüs programı kullanması bir çözüm olabilir. Öte yandan güvenlik araştırmacıları, bazı durumlarda işletim sistemini resmi kaynaklardan flashlamanın çözüm olabileceğini dile getiriliyor.

Android kullanıcıları, bu tür kötü amaçlı yazılımlarla sık sık karşı karşıya kalıyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir haberde de “bankacılık trojanı” olarak adlandırılan bir kötü amaçlı yazılımı sizlere aktarmıştık. Kökenleri 2014 yılına kadar dayanan bu kötü amaçlı yazılım, bulaştığı telefonlardan rahatsız edici mesajlar göndermesiyle biliniyordu.

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların bu tür virüslerden uzak durabilmesi için birkaç uyarıda bulunuyor. Bu uyarılar arasında güvenilir bir antivürüs uygulaması kullanmak, yalnızca Google Play tarafından dağıtılan uygulamaları yüklemek ve güvenli olduğundan emin olunmayan iletilerin bağlantılarını takip etmekten kaçınmak bulunuyor.