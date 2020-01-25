Apple, macOS Catalina 10.15.3'ün Üçüncü Betasını Yayınladı

Apple, geliştiriciler için macOS Catalina 10.15.3 Beta 3'ü yayınladı. Yeni güncellemede neler geleceğinin ayrıntıları belli değil, ancak sürümün performans geliştirmeye, güvenlik güncellemelerine ve hata düzeltmelere odaklanacağı tahmin ediliyor.

Apple, bu hafta içinde iOS 13.3.1, iPadOS 13.3.1, watchOS 6.1.2 ve tvOS 13.3.1.'in üçüncü beta sürümlerini geliştiriciler için yayınladıktan sonra macOS Catalina 10.15.3'ün üçüncü geliştirici betasını da yayınladı. Şirket güncellemenin içeriğini paylaşmazken, yeni güncellemenin performans geliştirmeye, güvenlik güncellemelerine ve hata gidermeye odaklanması tahmin ediliyor.

Geliştiriciler, eğer halihazırda Beta Program'a kayıt olmuşlarsa, yeni beta güncellemesine Sistem Tercihleri'nden ulaşabiliyorlar. Eğer geliştirici değilseniz yeni iOS, macOS ve tvOS sürümlerini Apple Beta Software Program aracılığıyla yükleyebilirsiniz, ancak buradaki güncellemeler belirli bir gecikmeyle yayınlanıyor.

Son sürümle iTunes Remote geri dönmüştü

macOS 10.15.3, macOS 10.15.2'in devam sürümü olacak. Son sürümde iTunes Remote desteği geri dönmüş ve sistemin tamamında genel iyileştirmeler yapılmıştı. macOS Catalina ile birlikte müzik, film ve podcast'leri ayrı uygulamalarda yönetme, iPad'i ikincil ekran olarak kullanabilme, iPad için yapılmış uygulamaları çalıştırabilme, Apple hesabınıza macOS'tan erişebilme ve Apple Arcade'e erişim gibi çok sayıda özellik gelmişti.

Apple işletim sistemlerinin ilk beta sürümleri 17 Aralık'ta yayınlanmıştı. Bunun öncesinde Apple, 10 Aralık'ta iOS 13.3, iPadOS 13.3, watchOS 6.1.1 ve tvOS 13.3'ün testlerini 4 beta sürümünün ardından tamamlamıştı. Apple'ın beta sürümlerinde neyi değiştirdiği ya da güncellediği bilinmiyor çünkü hiçbir sürümün destek belgelerinde yazılım güncellemesi için "yayın notları" bulunmuyor.

Kullanıcılara beta sürümleri düşük bir ihtimal de olsa veri kaybı ya da başka sorunlar oluşabilmesi nedeniyle yaşamsal ya da öncelikli cihazlara yüklememeleri tavsiye ediliyor. Betayı test edecek olanların sürümü ikincil cihazlarına yüklemeleri ve bunu yaparken verilerinin yedeklerini almaları öneriliyor.

2019'da piyasaya sürülen Catalina'yla birlikte daha önceki sürümlerde çalışan 235 uygulama, Catalina ile emekliye ayrılmıştı.