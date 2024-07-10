Kalbimizden çıkan atış sesinin tam olarak nereden geldiğini hiç düşünmüş müydünüz? Vücudumuzun derinliklerine inerek bu soruyu cevaplayalım.

Özellikle heyecanlandığımızda ve korktuğumuzda neredeyse kulağımızla duyduğumuz kalp atış sesimiz “lub” ve “dub” seslerinden oluşuyor.

Peki bu “lub”, “dub” sesinin kaynağı ne? Bu sesler nasıl ortaya çıkıyor? Vücudumuzda o sırada ne oluyor? Anlatmaya başlayalım.

Kalp atış sesi, kalp kapakçıklarından geliyor.

Çoğunlukla steteskopla duymak mümkün olan kalp atma sesi, kalp kapakçılarının açılıp kapanma sesi aslında. Ayrıca “lub” ve “dub” sesi olarak ikiye ayrılıyor.

Birinci sesimiz olan “lub” sesi, kalp kasıldığında (sistol) mitral ve triksüpit kapaklarının kapanmasıyla oluşuyor. Kan, ventrikürlere doğru itilirken kapaklar kapanınca ortaya “lub” sesi çıkıyor.

İkinci ses ise “dub”. Bu ses de kalp gevşediği zaman (diyastol) aort ve pulmoner kapaklar kapanınca oluşuyor. Ventriküllerden çıkan kanın geriye doğru akmasını önlemek amacıyla kapakların kapanması, “dub” sesini yaratıyor.

Bazen sesler değişebilir.

Kısacası kalp atış sesi, bahsettiğimiz kapakçıkların kapanma sırasındaki titreşimlerin ve kan akışının sesi. Sağlıklı bir kalpte bu sesler düzenli ve belirgin biçimde duyulabilirken bazı kalp problemlerinde (kapakçık problemleri vs) ses değişebiliyor ya da “üfürüm” denilen ekstra sesler ortaya çıkabiliyor.

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