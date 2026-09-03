Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bir açıklamada memurların dijital platformlardan gelir elde etmesinin yasak olduğu ifade edildi.

Son yıllarda İnternet ekosisteminin hızla büyümesiyle birlikte pek çok kişi gibi kamu çalışanları da YouTube ve diğer platformlardan içerik üreticiliği, web sitesi haberciliği gibi dijital alanlara yönelmişti. Ancak gelen yeni bilgiler, bu konuda şaşırtıcı bilgileri ortaya koydu.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu çalışanlarının dijital mecralardaki durumunu hukuki bir çerçeveye bağladı. YÖK’e gönderilen resmî yazıda, memurların dijital mecralarda gelir elde etmesinin yasak olduğu ifade edildi.

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Sıfır kazanç olsa bile disiplin cezaları gelebilir

Alınan karara göre Hazine ve Maliye Bakanlığının 20 Ağustos 2026 tarihli incelemeleri doğrultusunda memurların dijital mecralardan sağladığı kazançlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde düzenlenen "ticaret yasağı" kapsamında değerlendirilecek. İlgili yasal düzenleme; memurların esnaf veya tacir sayılmasını gerektiren her türlü faaliyette bulunmasını, ticari şirketlere ortak olmasını ya da serbest meslek icra etmesini kesin olarak engelliyor.

Söz konusu kararda dijital mecraların vergilendirilmesi veya muafiyet durumları da detaylıca ele alındı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca içerik üreticileri ile uygulama geliştiricilerine belirli şartlarda vergi muafiyeti tanınsa dahi Gelir İdaresi Başkanlığının değerlendirmesine göre bu durum elde edilen paranın "ticari kazanç" vasfını değiştirmiyor. Kararın en kritik noktası ise ticari bir yapının oluşması için fiilen para kazanma şartının aranmaması.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılan dijital işin doğası gereği bir kazanç potansiyeli barındırmasını ticari faaliyet olarak kabul etmek için yeterli gördü. başka deyişle, bir kamu çalışanı içerik üretmek ya da İnternet haberciliği yapmak amacıyla kişisel bir web sitesi kursa ve bundan tek bir kuruş kazanmasa dahi, sitenin gelir üretme potansiyeli taşıması nedeniyle disiplin soruşturması riskiyle karşılaşabilecek.

Söz konusu hukuki görüş, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri adına Personel ve Prensipler Genel Müdür Vekili Ali Yavuz Birincioğlu imzasıyla resmi olarak YÖK'e iletildi. Karar doğrultusunda, Gelir Vergisi Kanunu veya memur mevzuatında kamu çalışanlarına özel yeni bir istisna ya da muafiyet tanımlanmadığı takdirde sosyal medyada içerik üreten, mobil uygulama yazan veya site yöneten memurlar cezalarla karşılaşabilir.