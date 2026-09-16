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Akılalmaz Olay: MacBook Sipariş Eden Müşteriye Kutu İçinde Mermer Gönderildi!

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Trendyol'dan sipariş ettiği MacBook kutusundan mermer çıkan vatandaşın paylaşımı sonrası benzer mağduriyetlerin de yaşandığı ortaya çıktı.

Akılalmaz Olay: MacBook Sipariş Eden Müşteriye Kutu İçinde Mermer Gönderildi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

İnternet üzerinden verilen yüksek tutarlı teknoloji siparişlerinde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

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Sosyal medyada paylaşım yapan bir kullanıcı, Trendyol üzerinden doğrudan firmanın kendisinden satın aldığı MacBook marka bilgisayarın kutusundan cihaz yerine mermer blok çıktığını duyurdu. Kısa sürede gündem olan olayın ardından benzer mağduriyetlerin yaşandığı ortaya çıktı.

MacBook kutusundan mermer çıktı

Sinan Odak isimli sosyal medya kullanıcısı, Trendyol aracılığıyla sipariş ettiği MacBook bilgisayarın kutusunu açtığında büyük bir şok yaşadı. Cihaz yerine kutuya yerleştirilmiş bir mermer parçasıyla karşılaşan Odak, satıcının bizzat "Trendyol" olduğunu vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

Açılış anını baştan sona videoya kaydettiğini ve elinde tüm kanıtların bulunduğunu belirten mağdur kullanıcı, platform yetkilileriyle iletişime geçtiğini aktardı. Canlı destek üzerinden inceleme talebi oluşturulduğunu ifade eden Odak, yaşadığı şaşkınlığı "Kutuyu açınca 'neden bunu kartona sarmışlar' dedim, o an bile dolandırıldığımı anlamadım" sözleriyle dile getirdi.

Mağduriyet ilk değil

Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından gazeteci İbrahim Haskoloğlu da konuyu gündeme taşıdı. Yapılan paylaşımların ardından aynı durumdan mağdur olan farklı kullanıcıların da olduğu anlaşıldı.

Trendyol'un ürün değerlendirme sayfalarında, benzer şekilde kutu içinden taş ve kalebodur çıktığını belirten başka müşterilerin de yorum yaptığı görüldü. Yaşanan bu zincirleme mağduriyetlerin ardından gözler, platformun konuyla ilgili yapacağı resmî inceleme ve açıklamaya çevrilmiş durumda.

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