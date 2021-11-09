Kalp Sağlığı İçin En Uygun ‘Uyku Saati’ Açıklandı

Vücudumuzun temel besin kaynaklarından birisi olan uykunun, sağlığımız üzerinde son derece olumlu etkileri biliniyor. İngiliz bilim insanları uyku ile kalp sağlığı arasındaki ilişkiye dair bir araştırma yaptı. Araştırmalar düzenli uykunun yanı sıra uykuya başlama saatinin, insan vücudu üzerindeki etkilerini gösterdi.

European Heart Journal'da yayınlanan bir çalışmada araştırmacılar, yedi gün boyunca binlerce gönüllünün uyuma ve uyanma süreleri hakkında veri topladı. Araştırma vücudun doğal 24 saatlik ritminin, uyanıklık ya da uyku zamanlarının kalitesinin artırılmasında uyku saatinin de son derece önemli olduğunu ortaya koydu.

Çalışma, 22.00-23.00 saatlerinde uykuya dalmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gösterdi. Çalışmayı yürüten ekip, uyku zamanını vücut saatimize uygun bir şekilde düzenlemenin kalp krizi ve felç riskinin azalmasıyla oldukça ilişkili olduğunu açıkladı.

Düzensiz uyku kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Araştırma ekibi, katılımcıların bileğine takılan bir ivmeölçer ile uyku başlangıç zamanı ile kardiyovasküler (kalp ve kan damarları) hastalıkların arasındaki ilişkiyi inceledi. Yaş ve cinsiyet kontrollü 88.000 gönüllü üzerinde yapılan bu temel analiz, daha iyi bir kalp sağlığı için uykunun 22.00 ile 23.00 saatleri arasında başlaması gerektiğini gösterdi.

Araştırmacılar bir kişinin yaşı, kilosu, kolesterol seviyeleri gibi birçok faktörü göz önünde bulundurarak 6 yıl boyunca da kalp ve dolaşım sağlığı hakkında incelemeler yaptı. Yetişkinlerin 3 binden fazlasında kardiyovasküler hastalıklar gözlendi. Bu vakaların çoğu, ideal uyku zamanından daha geç ya da daha erken uyuyan kişilerdi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. David Plans, "Çalışma kapsamında yapılan incelemelerle, erken veya geç yatma saatlerinin vücut saatini bozduğu, kalbe dayalı ve kardiyovasküler sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gözlendi” dedi. Dr. Plans, en riskli uyku zamanının; potansiyel vücut saatinin sıfırlayan sabah ışığının görme olasılığının azalttığı gerekçesiyle gece yarısından sonra olduğunu açıkladı. Araştırmacılar yeterince uyumanın genel sağlığımızın yanı sıra kalp ve dolaşım sağlığımız için de oldukça önemli olduğunun ve yetişkinlerin geceleri yedi ile dokuz saat uyumasının gerekliliğinin altını çizdi.

Ancak bu çalışmanın yalnızca uyku ile sağlık arasındaki ilişkiyi gösterebileceğini, neden-sonuç göstermesinin pek de mümkün olmadığını hatırlamakta fayda var. Kalp sağlığını etkileyecek tek faktör uyku değil. Dengeli beslenmek, sağlıklı bir kiloyu korumak, düzenli egzersiz yapmak kalp sağlığı etkileyen başlıca faktörler arasında yer alır ve bir bütündür.