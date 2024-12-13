Kan, hepimizin bildiği gibi damarlarımızda sürekli olarak dolaşan ve yaşam için gerekli olan bir sıvıdır. Ancak bizi hayata bağlayan bu sıvı hakkında bildiklerimiz kadar bilmediklerimiz de var.

Örneğin, kanın içinde neler var? Rengi gerçekten kırmızı mı?

Gelin, kanla ilgili muhtemelen daha önce duymadığınız ayrıntılara bakalım.

1. Aslında her kan kırmızı değildir.

İnsanların kanları kırmızı renklidir ancak diğer organizmaların kanları farklı renklerdedir. Örneğin örümcekler, kalamarlar, ahtapotlar ve bazı eklembacaklılar, mavi kana sahiptir. Bazı solucanların ve sülük türlerinin kanı ise yeşildir.

Yine böcekler ve kelebekler, renksiz ve soluk sarımsı, bazı deniz solucanları da mor renkli kan taşırlar. Kanın rengi ise oksijenin, dolaşım sistemi yoluyla hücrelere taşımak için kullanıldığı solunum pigmentinin türüne göre belirlenir.

2. Kan, büyük oranda plazmadan oluşur.

İnsan vücudunda dolaşan kanın, ortalama %55’i plazmadan, %40’ı kırmızı kan hücrelerinden, %4’ü trombositlerden ve %1’i beyaz kan hücrelerinden oluşur.

3. Beyaz kan hücreleri, gebelik için oldukça gereklidir.

Bu hücreler, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Ayrıca makrofaj ismi verilen bazı beyaz kan hücreleri, gebeliğin oluşması için gereklidir.

Öyle ki bu makrofarajlar, progesteron hormonunun üretimi için hayati önem taşır ve yumurtalıklardaki kan damarı ağlarının gelişimine yardımcı olur.

4. İnsanlarda bulunan kan, eser miktarda da olsa altın içerir.

Kan; krom, manganez, demir, kurşun, çinko ve bakır gibi metal atomlar içerir. İnsan vücudundaki kanda da genellikle 0,2 miligram altın bulunur.

5. Kan hücrelerinin yaşam süreleri, farklılık gösterir.

Kan hücrelerinin yaşam döngüleri değişkenlikler gösterir. Örneğin kırmızı kan hücreleri vücutta yaklaşık 4 ay, trombositler ortalama 9 gün, beyaz kan hücreleri ise birkaç saatten birkaç güne kadar insan vücudunda dolaşır.

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