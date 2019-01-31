Eriyen Buzulların Altından 40 Bin Yıllık Bitki Fosili Çıktı

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı olan Baffin Adası’ndaki buzullar, küresel ısınmanın etkisiyle eridi. Buzullar eridiğinde ise 40 bin yıllık bitki fosilleri ortaya çıktı.

Küresel ısınma, dünyanın dört bir yanında farklı anlık etkilere sahip olsa da bütün buzullar üzerinde aynı etkiyi yaratıyor. Gezegenimizin bütün buzulları daimi bir erime tehdidi ile karşı karşıya. Kanada, Alberta’daki Baffin Adası’nda yer alan buzullar da ne yazık ki eriyen buzullar arasında.

Eriyen buzulların altından ise 40 bin yıl önce yaşamış olan bitkilere ait fosiller çıktı. Colorado Üniversitesi öğretim üyelerinden Simon Pendleton başkanlığındaki bilim heyetinin çalışması, Nature Communications adlı dergide de yayımlandı.

Adadaki buzulların son yıllarda önemli derecede eridiğine dikkat çekilen araştırmada buzulların erimesi, fosillerin ortaya çıkmasının sebebi olarak gösterildi.

Makalede, saha araştırmasında 48 bitki örneği toplandığı ve bu örneklerin 30’unun yaşının 40 bin olarak saptandığı belirlendi. Makaleye göre kalan bitki örnekleri ise daha gelişmiş bir teste sokulmaları halinde 115 bin yıllık dahi çıkabilme potansiyeline sahip.

Pendleton, bulunan fosillerin dik ve köklü bazı bitkilere ait olduğunu ve elde edilen fosiller sayesinde 40 bin yıl önceki bitki örtüsünü anlamanın mümkün olduğunu söylüyor. Araştırmacı, ayrıca bölgedeki incelemenin oldukça hızlı ve dikkatli yapılması gerektiğini belirtiyor. Rüzgar ve deniz sebebiyle hemen fosillerin kaybolduğunu belirten Pendleton, “Verileri almak için zamana karşı bir tür yarış var çünkü buzullar bir kez gittiğinde ve bitkiler bir kez ortaya çıktığında ulaşamazsanız, onları sonsuza dek kaybedersiniz. Kuzey Kutbu şu anda dünyanın geri kalanından 2-3 kat hızlı ısınıyor. Bu yüzden doğal olarak buzullar da buna daha hızlı tepki veriyor." ifadelerini kullanıyor.

Pendleton, Baffin Adası’nın yüksek rakımlı, alcak kabartmalı platolarla ayrılmış, derin kesin fiyortların egemen olduğu beşinci büyük adası olduğunu hatırlatıyor. Adanın bu özelliklerinin ve soğuk plato buzunun, binlerce yıldır yodun ve likenleri orijinal büyüme konumlarında adeta bir soğuk hava odası gibi sakladığını belirten bilim insanı, küresel ısınma yüzünden adanın bu vasfını gittikçe kaybettiğini söyledi.