Grönland’daki Buzul Erimesi Tehlikeli Noktaya Erişti

Grönland’daki buz tabakasındaki erime, deniz seviyesindeki yükselmeyi tehlikeli şekilde arttırabilecek noktaya erişmiş durumda.

Grönland’daki buzulların erimesi, tehlikeli seviyeye ulaşmış olabilir. Kutup çemberindeki sıcaklık artışı, gezegenin geri kalanında yaşanan sıcaklık artışının neredeyse iki katı seviyede. Grönland’ın büyük kısmı da bu çemberin içinde yer alıyor.

Son dönemde küresel ısınmanın etkisini ortaya koyan pek çok rapor ve araştırma var. Bir hafta önce yayımlanan bir çalışma, Antarktika’daki buz kütlesi kaybının deniz seviyesindeki artışa, önceden tahmin edilenden daha fazla etkisi olduğunu ortaya koymuştu.

Bir diğer araştırma ise okyanusların tahmin edilenden çok daha hızlı ısındığını ortaya koymuştu. Isınan okyanuslar deniz seviyesinin yükselmesinde rol oynuyor çünkü su ısındıkça genleşiyor.

Araştırmacılar, bu araştırmaların karbon salınımına karşı mücadelenin öneminin altını çizdiğini söylüyor. Yükselen deniz seviyesi, küresel ısınmanın en açık örnekleri arasında yer alıyor. Bu sorunun sebebi ise hem ısınan suların genleşmesi hem de eriyen buzullardan gelen suyun okyanuslara karışması olarak gösteriliyor. Şu andaki tahminlere göre gezegen iki derece daha ısınırsa, su seviyesi 60 santimetreden fazla yükselecek ve 32 milyon ila 80 milyon arasında insan kıyıları saran sel felaketleriyle boğuşmak zorunda kalacak.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, Grönland’ın güneydoğu ve kuzeydoğu bölgelerine odaklanmıştı. Yeni araştırmada ise araştırmacılar, şimdiye kadar buz kaybının merkezi olarak görülmeyen güneybatı Grönland’ı inceledi.

Araştırmacıların vardığı sonuca göre, iki on yıllık sürede bu bölge deniz seviyesindeki artışın ana sebepleri arasında yer alacak.

Araştırma Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlandı. Araştırmadaki en önemli noktalardan birisi, Grönland’daki erimenin incelenmesinde ortaya çıktı. 2013 yılında Kuzey Atlantik Salınımı’nın pozitif olduğu ve soğumayı desteklediği dönemde buz kütlesi artmadı, yalnızca erime geçici olarak durdu. Bu da artık bir kırılma noktasının geldiğini ve bu noktadan sonra doğru adım atılmazsa ısınmanın önünün alınamayacağını gösteriyor.