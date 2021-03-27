Yeni Kanser Aşısı İlk İnsanlı Deneylerde %93 Başarılı Oldu

Alman Kanser Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, kanser ile mücadelede bağışıklık sistemine yardımcı olarak hastalığın iyileşmesine katkı sağlayan bir aşı geliştirdi. Aşı, insanlar üzerinde gerçekleştirilen ilk deneylerde yüzde 93 başarı elde etti.

Kanser, günümüzde insanlığın çaresini bulmak için en çok çalıştığı hastalıkların başında geliyor. Tüm dünyada sürekli artan kanser vakaları için farklı tedavi yöntemleri olsa da henüz hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir aşı ya da tedavi yöntemi mevcut değil ancak bilim insanları bu hastalığa çare olabilmek için araştırmalarına devam ediyor.

Birkaç yıl öncesine kadar tedavisine yönelik umutların çok az olduğu ve tüm dünya için en büyük sorunlardan biri olan kanser, son dönemde artık aşı çalışmaları ile gündeme geliyor. Bu da aslında insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en korkutucu hastalıklardan biriyle ilgili ne kadar fazla yol alındığının göstergesi diyebiliriz. Alman Kanser Araştırma Merkezi'nden bilim insanları da kanser için aşı çalışmaları yürütüyor ve gelen haberler oldukça umut verici.

İnsanlar üzerindeki ilk deneylerde başarı oranı yüzde 93:

Almanya'nın en büyük araştırma merkezlerinden biri olan Alman Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, bağışıklık sisteminin kanserli hücrelerle mücadele ederken beyinde bulunan kötü huylu tümörleri daha kolay belirlemesine yardım edecek bir aşı geliştirdi. Yapılan testler sonucu güvenli olduğu tespit edilen aşının tetiklediği bağışıklık tepkisinin tümör ilerlemesini önemli ölçüde yavaşlatabildiği keşfedildi.

Kanser hastası insanlar üzerinde gerçekleştirilen ilk deneylerde, bu yeni ve deneysel aşının yüzde 93 başarı elde ettiği açıklandı. Aşı sonrası kanserli tümörlerin büyüme hızı yavaşladı. Bağışıklık sistemimizin kanseri iyileştirmeye yardımcı olabileceğini de gösteren aşı ile ilgili çalışmalar devam ediyor ve daha büyük gruplar üzerinde deneyler gerçekleştirilecek.