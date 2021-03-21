Özlem Türeci: Birkaç Yıl İçinde Kanser Aşısı Sunacağız

Başarılarıyla Almanya'da en yüksek madalyayı almaya hak kazanan Özlem Türeci, birkaç yıl içinde kanser aşısı sunacaklarını açıkladı. Türeci, şu anda mRNA teknolojisine dayanan farklı kanser aşılarının olduğunu belirtti.

Koronavirüs dünya genelinde milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olurken aşı çalışmaları hiç olmadığı kadar büyük önem taşıyordu. Dünya çapında önde gelen bu çalışmalardan birisiyse Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci tarafından kurulan BioNTech şirketinin Pfizer ortaklığıyla geliştirdiği aşıydı.

İki şirketin geliştirdiği aşı dünya çapında büyük başarı kazanırken gözler bir yandan da BioNTech'ten gelen diğer haberlere de çevrildi. Önceki gün Almanya'da Federal Cumhuriyet Liyakat Nişanı verilen Özlem Türeci ve Uğur Şahin, mRNA çalışmalarıyla New York Post'a haber oldu.

Kanser aşıları birkaç yıl içinde insanlara sunulabilir:

Haberde, ikilinin mRNA teknolojisi üzerine kanser araştırmaları yaptığının altı çizildi. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde bu iki ismin kanser çalışmalarına daha da ağırlık vereceği belirtildi. Özlem Türeci, kanser çalışmalarına yönelik de bazı önemli açıklamalarda bulundu.

Hazırlanan habere göre mRNA teknolojisi, vücuda enjekte edilen RNA moleküllerinin, virüsle mücadele edecek proteinlerin üretilmesini sağlayacak bilgiyi bağışıklık sistemine ulaştırmasını sağlıyor. Bu teknolojinin kanserli hücreler ve tümörlere karşı da kullanılması için çalıştıklarını ifade eden Türeci, mRNA teknolojisine dayanan farklı kanser aşılarının olduğunu açıkladı.

Türeci, bu tip tedavi yöntemi ve geliştirme süreçlerinde tahmin yapmanın zor olduğunu söylese de önümüzdeki birkaç yıl içinde kansere karşı savaşacak aşıyı da insanlara sunmaya hazır olacaklarını ifade etti. Bu sözlerinin ardından Türeci, liyakat nişanını almaları konusunda da " Bu büyük bir onur ancak tek başımıza yapamazdık. Ortada pek çok emek söz konusu. BioNTech’teki ekibimiz, sürece dahil olan ortaklarımız, hükümetler ve düzenleyici kurumlar hep birlikte çalıştık ve başardık." ifadelerini kullandı.