Kanserle Seks Arasında Doğrudan Bir İlişki Tespit Edildi

Bilim insanları, yaptıkları araştırmada hayatı boyunca 10’dan fazla seks partnerine sahip olan insanların kanser olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu keşfettiler. Bu oran, özellikle kadınlarda çok ciddi bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Çağımızın en büyük hastalıklarından biri olan ve hala daha tam olarak tedavi yöntemi bulunamayan kanser, binlerce bilim insanı tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Son olarak Uluslararası bilim insanları grubu kanser ve seks arasındaki bağlantıyı görmek için bir araştırma yaptılar.

Medical Xpress’in haberine göre, hayatı boyunca 10 kişiden fazla partnerle seks yapan insanların tek insanla ilişki yaşayan insanlara göre daha yüksek kanser olma riski olduğunu keşfettiler. İngiltere, İtalya, Avusturya ve Türkiye’den bilim insanlarının bulunduğu bir grup araştırmacı, yaş ortalaması 64 olan 5722 insan üzerinden veri topladı. İngiliz uyruklu bu denekler, hayatları boyunca kaç kişiyle birlikte olduklarını belirttiler.

Kadınlar da oran dikkat çekici miktarda fazla

Yapılan araştırmalar sonucunda hayatı boyunca 10’dan fazla partnerle birlikte olan kadınlar, hayatı boyunca tek bir partnerle yaşayan insanlara göre yüzde 91 daha fazla kanser teşhisi konma olasılığına sahip olduğu keşfedildi. Erkeklere baktığımızda ise, 10’dan fazla partnerle birlikte olanların, tek kişiyle hayatını tamamlayanlara göre yüzde 69 daha fazla kanser teşhisi konma olasılığının bulunduğu görüldü.

Kesinliği yok

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre birden fazla seks partnerinin olmasıyla kanser hastalığı arasında doğrudan bir ilişkinin olduğunu söylemek için erken. Yine de uzmanlar cinsel yollarla bulaşan enfeksiyonların, ileriki dönemlerde kanser riskini büyük ölçüde artırdığını düşünüyorlar.