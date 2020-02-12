Araştırma: Cep Telefonları Kansere Neden Olmuyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan FDA tarafından yapılan yeni bir araştırma, cep telefonlarından yayılan radyofrekans radyasyonu ile tümör veya kanser oluşumu arasında herhangi bir korelasyon olmadığını ortaya koydu.

Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), 2008 ila 2019 yılları arasında hayvanlar ve insanlar üzerinde gerçekleştirdiği toplam 150 deney sonucunda, radyofrekans radyasyonunun tümöre veya kansere neden olduğuna dair “tutarlı bir kanıt” bulunamadığını açıkladı.

Elbette hayvanlar, insanlar gibi cep telefonu kullanmıyorlar ancak FDA, bir farenin tüm vücuduna, insanların cep telefonu kullandıklarında maruz kaldıkları radyasyon oranından çok daha yüksek seviyelerde radyofrekans verildiğini söylüyor. Özetle FDA'nın yeni araştırması, radyofrekans radyasyonu ile tümör veya kanser oluşumu arasında herhangi bir bağlantının olmadığını gösteriyor.

Söz konusu araştırmanın 5G için büyük bir önemi bulunuyor. Zira, yeni nesil ağ teknolojisinin, 4G'den çok daha yüksek frekans dalgalarında çalışacağı için tümöre veya kansere neden olabileceğinden endişe ediliyor. FDA, dünyanın 5G’ye odaklı olduğu şu zamanlarda, cep telefonlarının insan sağlığına olan potansiyel etkilerinin her zamankinden daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyor.

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC), 300 kilohertz ile 100 gigahertz arasındaki radyasyonun insanlar için güvenli olduğunu belirtiyor. FCC, her seferinde 5G'nin insanlığı sağlığı için risk teşkil etmediğini söylemesine rağmen araştırmacılar, cep telefonlarının insanların ve özellikle de tümör oluşumuna yatkın olan kişiler üzerindeki etkilerinin çok daha derinlemesine bir şekilde incelenmesi çağrısında bulunuyor.