Kanserden Kurtulan Kadın Yeni Teknik Çocuk Sahibi Oldu

34 yaşında kanserden kurtulmayı başaran bir kadın, 5 yıl önce kendisinden alınan olgunlaşmamış yumurtalar sayesinde çocuk sahibi oldu. Çocuk, olgunlaşmamış yumurtaların 5 yıl sonra döllenmesinden oluşan teknikle dünyaya gelen ilk çocuk oldu.

Fransa’daki doktorlar, büyük bir başarıya imza attılar. 34 yaşında kanserden kurtulan bir kadından 5 yıl önce alınarak dondurulan yumurtalar, laboratuvar ortamında olgunlaştırıldı ve kadın bu yumurtalarla çocuk sahibi olabildi. Fransız doktorların çalışmasının sonuçları, Annals of Oncology’de yayınlanan makale ile duyuruldu. Annals of Oncology’de yayınlanan makalede çocuk sahibi olan kadının ismi açıklanmadı.

Çoğu durumda, yumurtalar döllenmeden olgunlaşmasını sağlamak için hastaya yumurtalık stimülasyon hormonları uygulanır. Ancak ismi verilmeyen kadın kanser hastası olduğu ve kemoterapi göreceği için bu yöntem kadında uygulanmadı. Bunun yerine IVM (In-Vitro Matürasyon) uygulanabilmesi için kadından yumurtalar alındı. (IVM, ilaç kullanmadan olgunlaşmamış yumurtaların toplanması ve laboratuvar ortamında olgunlaştırılması işlemidir.)

Doktorlar, kadından aldıkları olgunlaşmamış yumurtaları vitrifikasyon adı verilen hızlı soğutma yöntemi ile laboratuvarda dondurarak sakladı. Kadın, yumurtaların alınmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra kanseri atlattığında yumurta olgunlaştırılarak döllendi. Döllenen yumurtalar, tek bir embriyo halinde kadının rahmine transfer edildi. İsmi verilmeyen kadının bu şekilde Jules ismini verdiği bir oğlu oldu.

Çalışmanın gerçekleştirildiği Antoine Béclère Üniversitesi Hastanesi’nden görevli Michaël Grynberg, “IVM, acil durumlarda veya hastanın yumurtalık stimülasyonuna girmesinin tehlikeli olacağı durumlarda yumurtaların veya embriyoların dondurulabilmesini sağlar” dedi. Grynberg, laboratuvar ortamında olgunlaştırılan yumurtaların verimli bir sonuç vermesine rağmen vücutta olgunlaşan yumurtalardan “daha düşük kalitede” olduğunu kabul etti.

Jules, IVM ve vitrifikasyon yöntemlerinin beraber kullanıldığı teknikle dünyaya gelen ilk çocuk oldu. Jules'ün dünyaya gelmesini sağlayan ekip, aynı yöntemle Clamart Üniversite Hastanesi'nde aynı yöntemle hamile kalan 2 kadın daha olduğunu açıkladı. 2 kadının hamilelik devam ediyor.