Corona Virüsünün Gelişi 13 Yıl Öncesinden Görülmüş

Hong Kong Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog ekibinin, 13 yıl önce Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) salgını üzerine yaptıkları bir çalışmada, Wuhan’da yeni bir corona virüsü salgının da patlak verebileceği konusunda uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanı, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 ya da yaygın olarak bilinen adıyla corona virüsünün tedavisini bulmak için çalışıyor. Şimdiye kadar 2.004 kişiyi öldüren ve 74.000’den fazla kişiye bulaşan ölümcül virüs, Çin anakarası dışında 25 ülkede daha tespit edildi.

Yeni corona virüsünün ortaya çıktığı ilk zamanlarda, Çinli yetkililerin konuyu ele alış biçimi çokça tartışılmıştı. Ölümcül salgının duyulmaması için bazı doktorlara baskı yapan yetkililer, tüm bu beyhude çabalarının arasında virüsü müdahale etmek için gereken ‘altın zamanı’ kaçırdı. Çin’de 65 milyondan fazla insanın karantinaya alınmasına neden olan Covid-19, ülkede hayatı resmen felç etmiş durumda.

Bugün, Hong Kong Üniversitesi'nden bir araştırma ekibinin, yeni bir corona virüsü salgınının gelişini tam 13 sene öncesinde öngördüğü ortaya çıktı. 2003 yılında patlak veren Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) salgını üzerinde çalışan bir mikrobiyolog ekibi, Covid-19'un merkez üssü olan Wuhan'ın çevresindeki alanlarda, bir başka ölümcül corona virüsü salgının başlayabileceği konusunda yetkililere uyarlarılarda bulunmuş.

Ekim 2007'de Clinical Microbiology Reviews dergisinde yayınlanan makalede, Güney Çin'deki egzotik memelilerden nalburunlu yarasaların SARS benzeri ölümcül bir virüs rezervuarı oluşturduğunu belirten araştırmacılar, yeni virüslerin ortaya çıkma olasılığından bahsetmiş.

Şiddetli akut solunum sendromu olarak bilinen SARS, 2002-2003 yılları arasında Çin ve başka ülkelerde 774 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz ay, Wuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarının yaptığı araştırmada, yeni tip corona virüsünün genetik kodlarının, SARS ile yüzde 80 oranında aynı olduğu belirlenmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre insanlarda çıkan dört yeni hastalıktan üçü yabani hayvanlar aracılığıyla bulaşıyor. Yine de bilim insanları, Covid-19'un insanlara nasıl enfekte olduğunu henüz kesin olarak bulabilmiş değil. İlk vakalar, bir deniz ürünleri pazarında çalışan veya orayı ziyaret eden insanlarla bağlantılıydı. Şüpheler burada yoğunlaşsa da, hastalığın yılan veya yarasa gibi hayvanlardan yayılmış olabileceği belirtiliyor.