Uzay Yolu isimli uzay temalı fenomen yapımın Kaptan Kirk'i, bu kez gerçekten uzaya çıkacak. 12 Ekim'de Blue Origin ile uzaya fırlatılacak William Shatner, 10 dakika sürecek olsa da asla unutamayacağı bir deneyim yaşayacak.

İnsanlık tarihinin yıllar boyunca hayal olarak gördüğü uzay yolculukları, günümüzün bir gerçeği haline geldi. Artık insanlar, devasa ödemeler yaparak uzay yolculukları yapabiliyor, uzayın aslında tam olarak nasıl bir yer olduğunu çıplak gözle görebiliyor, o deneyimi gerçekten de yaşayabiliyorlar. Şimdi, uzay meraklılarının yakından tanıdıkları bir isim daha, uzaya bir yolculuk yapmak için hazırlanmaya başladığını duyurdu.

İnsanlar, 1966 yılında Uzay Yolu isimli bir dizi ile tanışma imkanı yakalamışlardı. Bu dizi, daha sonra defalarca yeni versiyonları ve filmleri ile seyircinin karşısına çıktı. Yapımda yer alan isimlerden bir tanesi de William Shatner'dı. James T. Kirk ya da daha popüler olan şekliyle Kaptan Kirk isimli karakteri canlandıran Shatner, yakın bir tarihte uzaya çıkacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, Jeff Bezos'un uzay taşımacılık şirketi Blue Origin ile uzaya çıkacak.

Dünyanın en yaşlı uzay turisti olacak

Aslına bakacak olursak dünya genelindeki herkes, Shatner'ı zaten uzay sayesinde tanımıştı. Bu kezse bambaşka bir durum gerçekleşmiş olacak. Ünlü oyuncu, yıllar boyunca seyirciler için sergilediği performansın gerçek bir halini yaşayacak. Ayrıca bu uzay yolculuğu, 90 yaşında olan aktöre "dünyanın en yaşlı uzay turisti" unvanını kazandıracak. Konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda; "Evet doğru; roket adam oluyorum. Hiçbir zaman yeni şeyleri denemek için geç değildir." diyen Kaptan Kirk, içinde bulunduğu heyecanı bu şekilde paylaşmış oldu.

Shatner'ın uzay yolculuğu, 12 Ekim'de gerçekleştirilecek. Bu yolculuk kapsamında iki biletli yolcu, ünlü aktöre eşlik edecek. Yeryüzünün 106 kilometre yükseğine ulaşacak uzay aracı ile evrene geniş bir perspektiften bakacak olan Kaptan Kirk, daha sonra da paraşüt yardımıyla yeniden gezegenimize dönecek. Bu yolculuk, 10 dakika civarında sürecek.