Etraf karlıyken ağaç diplerine dikkat ettiyseniz, karın ilk önce oradan erimeye başladığını görürsünüz. Bu durum, bir tesadüften daha fazlası.

Doğa, muhteşem özelliklerle dolu. Ağaçların bol olduğu bir bölgede karların da o denli az olması, bu muhteşem özelliklerinden yalnızca birisi.

Peki gerçekten de kar, neden erimeye ağaç diplerinden başlıyor?

Bunun ilk sebebi, ağaç gövdelerinin ısı yayması.

Ağaç gövdeleri, çevresindeki havadan ve kardan farklı olarak Güneş ışığını doğrudan emiyor. Özellikle koyu renkli kabuklar, Güneş ışığını daha fazla çekerken gövdesi de ısınıyor. Isınan gövde, etrafındaki hava ve toprağı da ısıtıyor. Bu ısı, tahmin edeceğiniz üzere ağacın dibinde biriken karın erimesini hızlandırıyor.

Tabii sebep, yalnızca bu değil. Renklerin ışığı emme kapasitesi de devreye giriyor. Beyaz renk, ışığı büyük oranda yansıtırken koyu renkler, ışığı emerek sıcaklık oluşturuyor. Ağaçların kabuğu da koyu renkte olduğu için, Güneş enerjisini daha fazla emiyor ve çevresini ısıtıyor.

Toprak ısısını unutmamak gerek.

Ağacın dalları, karın doğrudan toprağa ulaşmasını engelleyebiliyor. Dolayısıyla ağacın dibinde daha ince ve hızlı eriyebilecek bir kar tabakası oluşuyor. Ayrıca karın altında kalan toprak, kış boyunca aşırı soğumaz. Ağaçların kökleri de toprağın iç kesimlerinden ısı çekerek üst yüzeye doğru yayabilir. Bu da karın daha hızlı erimesine sebep olur.

Kış mevsimi boyunca Güneş ışınları daha eğik geldiği için bu etki görece daha az olabilir. Ancak bahar aylarına doğru, Güneş ışınları dikleşir. ⁠Ağaç gövdeleri de daha fazla Güneş ışığına maruz kaldığı için daha çok ısı emiyor. Toprak da Güneş’ten daha fazla ısı alıyor ve bu ısı, çevresine yayılarak karın daha hızlı bir şekilde erimesine sebep oluyor.

Tüm bu sebepler bir araya geldiğinde, karın neden önce ağaç diplerinden erimeye başladığını artık anlamlandırabiliriz.

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