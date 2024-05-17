Bildiğimiz kadarıyla kar, birbirine yapışmış buz kristallerinden oluşur. Bu kristaller, sudan yapılmıştır ve su da renksizdir. Peki kar, renksiz olan sudan oluşuyorsa neden beyaz renklidir?

“Harbiden ya!” diyeceğiniz bu konu, ilk etapta içinden çıkılamaz bir şey gibi gözükebilir. Ancak söz konusu kristaller ve kar olduğunda devreye, farklı şeyler girer.

Sözü daha fazla uzatmadan bu bilinmezi açıklığa kavuşturalım.

Bu sorunun cevabını verebilmek için öncelikle beyazın ne olduğuna bakalım.

Beyazla ilgili, beyaz ışığın tüm renklerin birleşimi olduğu ve beyazın bir rengin yokluğu olduğuna dair iki farklı görüş vardır. Örneğin çamaşırlardan tüm diğer renkleri çıkarmak ve beyazlatmak için çamaşır suyu kullanırız.

Bu durumda beyaz, bir bakıma hem tüm renklerin birleşimi hem de renklerin yok edicisi olmalıdır. İlk etapta tüm bunlar biraz karışık gelse de aslında iki farklı konudan bahsediyoruz. Bunlar beyaz ışık ve beyaz olan nesnelerdir.

Bir pencere camını düşünün.

Cam, hepimizin bildiği gibi şeffaftır. Fakat sert bir şeyle camı parçalara ayırırsanız, beyaz bir renkle karşılaşırsınız. Bu fark, ışığın cam gibi bir yüzeyle girdiği etkileşimin, kırık cam gibi çok yönlü yüzey ile girdiği etkileşim ile aynı olmamasından kaynaklanır.

Aynı şey kar için de geçerlidir. Esasen kar, bir arada bulunan çok sayıda buz kristalidir. Elektromanyetik bir kuvvet olan foton, bir kar tabakasına girdiğinde üstte bir buz kristalinden geçer.

Devamında yönünü hafifçe değiştirir, onu yeni bir buz kristaline gönderir ve oluşum bu şekilde devam eder. Temel olarak tüm kristaller ışığı her tarafa yansıtır ve böylelikle ışık, kar yığınından geri gelir.

Ayrıca bu durum, tüm farklı ışık frekansları için geçerlidir. Yani tüm ışık renkleri, geri yansır.

Eşit ölçüde birleştirilmiş tüm frekansların rengi beyazdır. Bu sebeple karda gördüğümüz renk de budur. Oysa karı oluşturan buz kristallerinde gördüğümüz renk, beyaz değildir.

Öte yandan buzullara baktığınızda karın bazen maviye yakın tonlarda olduğunu da görebilirsiniz. Bu, buzulun kusurlu yapısı sonucunda ortaya çıkar ve böylece karın, kırmızı ışığı emmesi ve mavi ışığı yansıtmasıyla açıklanabilir.

Yine karı daima beyaz ya da mavi olarak değerlendirmek doğru değildir. Örneğin karda büyüyen yosunlar, karın farklı renklerde görünmesini de sağlayabilir.

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