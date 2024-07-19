Kar Yağdığında Gökyüzü Neden Sanki Gündüzmüşçesine Aydınlık Renge Bürünür?

3 dk okuma süresi
4
0
0
0
0
Kış gecelerinde özellikle kar yağdığında, gökyüzünün neden aydınlık renkte göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Bu ilginç fenomenin ardındaki bilimsel gerçekler oldukça şaşırtıcı.

Soğuk bir kış gecesinde dışarı adım attığınızda, karların üzerinde parlayan ışıklarla gökyüzünün alışılmadık bir şekilde aydınlık bir ton aldığını fark ettiniz mi?

Belki de bu manzarayı gördüğünüzde durup gökyüzüne bir kez daha bakmış, nedenini merak etmişsinizdir. İşte bu nedeni açıklamaya geldik!

Kış aylarında özellikle kar yağdığında, geceler daha parlak olabilir.

Kış gecesi

Bu durum, havanın ve karın özellikleriyle ilgilidir. Soğuk hava daha yoğundur. İnsanların genellikle daha nemli havanın 'kalın' olacağını düşünmesiyle çelişir ancak durum böyle değildir.

Sıcak ve nemli hava, sıcak ve kuru havaya göre daha az yoğundur çünkü su buharı havadaki diğer gazlardan daha hafiftir. Daha ağır ve kalın hava, özellikle çok soğuk günlerde küçük buz kristallerini askıda tutabilir.

Kristaller, ay ışığı, sokak ışıkları ve hatta ön kapı ışıkları gibi çeşitli ışık kaynaklarını yansıtmakta oldukça etkilidir. Hava ne kadar soğuk ve yoğun olursa, belirli bir bölgede o kadar çok ışık dağılır.

Peki ya karın etkisi?

kış gecesi

Yerdeki kalın bir kar tabakası, ışığı yansıtmakta harikadır. Kar, ışığı yansıtma veya çekme yeteneği olan albedo'ya sahiptir. Karın albedosu çok yüksektir yani çok fazla ışık enerjisini yansıtır.

Bu yüzden ışık kaynağı ne olursa olsun, karlı kış geceleri yılın en parlak gecelerinden biri olacaktır. Karın ve havanın bu yansıtıcı özellikleri, gökyüzünün renk almasına sebep olabilir.

Işık, yoğun ve soğuk hava ile kar tabakasından yansıdığında, belirli dalga boylarındaki ışıklar daha belirgin hâle gelir. Özellikle şehir ışıkları gibi yapay kaynaklardan gelen ışık, bu yansımalarla aydınlık bir renk alabilir.

Kaynak: NewScientist

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Kar Yağarken Neden Derin Bir Sessizlik Hissediyoruz? (Şimdiden Soğuk Günleri mi Özledik Ne!)
İLGİLİ HABER

Kar Yağarken Neden Hiç Şimşek Çakmaz? Sebebi Bulunduğunuz Coğrafyada Saklı Olabilir!
İLGİLİ HABER

Kar Yağınca Yapıp Eğlendiğimiz Kardan Adamların Arkasında Meğerse Bambaşka Bir Hikâye Varmış: 700 Yıl Önceki Siyasete Bile Dayanan Tarihini Anlattık
İLGİLİ HABER

Gariplikleriyle Dünya Dışından Bir Yermiş Gibi Hissettiren Antarktika'ya Kırmızı ve Yeşil Renkte Kar Yağmasının Düşünmek Bile İstemeyeceğiniz Sebebi
İLGİLİ HABER

Havadaki Su Damlacıkları Nasıl Oluyor da Kar Tanelerine Dönüşüyor? İşte Bilime Göre Kar Yağışının Oluşumu

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
4
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
4
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler