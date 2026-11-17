iPhone 20 Pro'ya ait olduğu iddia edilen sızıntı, dört kenardan kavisli ince çerçeveli ön camı ve Dinamik Ada kesiğini gözler önüne serdi.

Apple’ın 2027 yılında piyasaya sürmesi beklenen 20. yıl dönümü özel modeli iPhone 20 Pro, şimdiden şirketin iPhone X'ten bu yana gerçekleştireceği en büyük tasarım değişikliği olarak nitelendiriliyor.

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Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 3D dört kenardan kavisli koruyucu cam videosunun ardından, ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe söz konusu ön cama dair yeni bir görüntü paylaştı.

Sızdırılan ön cam nasıl olacak?

Paylaşılan videoda tamamlanmış bir telefon yerine bir standın üzerinde duran şeffaf, fiziksel bir ön koruyucu cam görülüyor. Dört kenarından da kavisli bir yapıya sahip olan bu cam, son derece ince ve simetrik siyah çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Üst orta kısımda ise mevcut modellerdeki Dinamik Ada tasarımına uyum sağlayan hap ve daire şeklinde bir kesik yer alıyor. Sadece ön cam bileşeninden oluştuğu için parçada herhangi bir tuş veya arka kasa bulunmuyor.

Ice Universe tarafından iPhone 20 Pro'nun dönüm noktası niteliğindeki tasarımına ilk bakış olarak sunulan videonun ilerleyen saniyelerinde, Çinli sosyal medya hesabı 数码大叔 (Shuma Dashu) tarafından "iPhone 20. yıl dönümü modeli dört kenardan kavisli cam" başlığıyla yapılan bir paylaşıma yer veriliyor. Görüntünün asıl kaynağının bu hesap olduğu düşünülse de panelin gerçekliği henüz doğrulanmış değil.

Ortaya çıkan bu form, aylardır gündemde olan raporlarla büyük ölçüde örtüşüyor. Sızıntı kaynakları, Apple’ın yıl dönümü modelinde kullanılacak özel dört kenardan kavisli ekran için Samsung ile birlikte çalıştığını daha önce dile getirmişti. Bloomberg analisti Mark Gurman gibi isimlerin raporlarına dayanan önceki konsept tasarımlar da tamamı camdan oluşan ve neredeyse çerçevesiz bir görünüme işaret ediyordu. Buna karşın ön panel düzeninin henüz kesinleşmediği belirtiliyor. Bazı raporlar Apple'ın ekran altı Face ID ve hatta ekran altı kamera teknolojilerini test etmeye devam ettiğini öne sürerken, eylül ayındaki bir sızıntı erken dönem test ünitelerinde tek bir delikli ekran kullanıldığını iddia etmişti. Yeni videodaki camda ise hâlâ Dinamik Ada tarzı hap ve daire kesiğinin bulunması, bu örneğin seri üretime yakın olması halinde ekranda görünür bir çentik alanının kalacağını gösteriyor.