HONOR Türkiye’de Yerli Üretime Başladı: İlk Model ise HONOR X7d Oldu!

HONOR, 10 milyon dolarlık yatırımla İstanbul'da üretime başladı ve banttan inen ilk model 108 MP kameralı HONOR X7d oldu.

HONOR, Türkiye pazarındaki büyüme stratejisi kapsamında İstanbul’da yerel üretim operasyonlarını resmen başlattı.

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İlk aşamada 10 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesiste 100’ü aşkın kişiye yeni istihdam sağlanırken, banttan inen ilk akıllı telefon modeli ise HONOR X7d oldu.

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2026 sonuna kadar 50 bin cihaz üretilecek

2026 yılının ikinci yarısında temelleri atılan proje kapsamında tesiste yeni üretim hatları kuruldu, modern ekipmanlar tedarik edildi ve yerel iş gücü eğitilerek sürece dâhil edildi.

Üretim ortağı Salcomp ile iş birliği içinde yürütülen faaliyetlerde, üretilen her cihaz HONOR’un küresel kalite standartlarına göre test ediliyor. Marka, 2026’nın son çeyreğinde 50 bin cihaz üretmeyi hedeflerken; 2027 yılından itibaren kapasiteyi kademeli olarak önce 100 bin, ardından 300 bin adede çıkarmayı planlıyor.

İstanbul'da üretilen ilk model HONOR X7d'nin öne çıkan özellikleri

Dünya genelinde 130 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşan X serisinin en yeni üyelerinden HONOR X7d 4G, dayanıklılığı ve yüksek batarya kapasitesiyle dikkat çekiyor. SGS’nin 5 yıldızlı Premium Performans sertifikasına sahip olan cihaz, 2 metreden düşmelere ve ezilmelere karşı dirençli yapısının yanı sıra IP65 sertifikasıyla su sıçramalarına ve toza karşı koruma sunuyor.

Cihazın diğer teknik detayları ise şöyle:

35 W hızlı şarj destekli 6.500 mAh çift hücreli batarya (laboratuvar testlerine göre 5 yılın sonunda kapasitesinin yüzde 80'inden fazlasını koruyor).

Açık havada okunabilirliği artıran güneş ışığı moduna ve göz yorgunluğunu azaltan DC dimming teknolojisine sahip 6,77 inç, 120 Hz ekran.

AI Silgi, AI Genişletme ve Gözleri Aç gibi yapay zekâ destekli düzenleme araçlarıyla desteklenen 108 MP ana kamera.

MagicOS 9.0 işletim sistemi, 6 GB RAM + 128 GB veya 8 GB RAM + 256 GB depolama seçenekleri.

Siyah ve gümüş renk alternatifleriyle yakında Vatan, Teknosa ve MediaMarkt mağazalarında satışa sunulacak olan telefon, yerel üretimin sağladığı avantajla esnek fiyatlandırma ve tedarik imkânı sunacak. Tesiste yeni modellerin üretimine ise gelecek yılın başında geçilmesi hedefleniyor.