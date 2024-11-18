Bilim insanları, tarihte ilk defa bir kara deliğin etrafındaki halesini görüntülemeyi başardı.

Daha önce Ay tutulmalarına şahit olduysanız, Ay'ın etrafında beliren hareyi görmüşsünüzdür. Benzer bir yapı Güneş'in ve kara deliklerin etrafında da bulunuyor. Bilim insanları, kara deliklerin etrafında yer alan haleyi görüntülemeyi başardı.

Bilim insanları, teorik olarak kara deliklerin de etrafında bir hale bulunması gerektiğini belirtiyordu. Tıpkı Güneş'in halesi gibi kara deliklerin halelerinin de görülmesi oldukça zor. Yeni bir araştırma, bu haleyi net bir şekilde gösterdi.

Tarihte bir ilk oldu

Aktif kara deliklerin etrafında simit şeklinde, gaz ve tozdan oluşan bir halkanın bulunduğu düşünülüyordu. Bu halka, hızlandırılmış parçalardan oluşan, dönen bir disk görevi görüyor. Kara deliklerin kutup bölgelerinden dökülen iyonlaşmış gaz, neredeyse ışık hızında savruluyor.

Bu çalışma, aktif galaktik çekirdek (AGN) modelleri üzerine yapılan çalışmaları daha da ilerletmenin yolunu açacak. Bu modele göre diskin iç kısmı, vakum yoğunluğuna sahip ve aşırı yüksek sıcaklığa sahip.

Araştırmacılar, Güneş'in halesini tespit etmek için kullanılan yönteme benzer bir yöntem kullandılar ve bir kara delik ile Dünya arasına Güneş tutulmasındaki gibi bir gök cisminin girmesini beklediler. Aslında bu durumda kara deliklerin haleleri de görünmüyor ancak haleler, aşırı yüksek enerjili X ışınları yayıyor. Bilim insanları da NASA'nın Imaging X-ray Polarimetry Explorer aracını kullanarak bu kara deliklere dair verileri topladı. Bu verilerle de modeli oluşturdular.

Araştırma The Astrophysical Journal'de yayımlandı.