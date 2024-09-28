Yeni araştırmalar, mikro kara deliklerin Mars'ın yörüngesindeki sallantılara neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Yeni bir araştırma, mikro kara deliklerin Güneş Sistemi'nden yaklaşık her on yılda bir geçiş yapabileceğini ortaya koydu. Bu kara deliklerin Mars'ın yörüngesindeki sallantıları izleyerek tespit edilmesi mümkün.

Bilim insanları, "birincil kara delikler" (PBH'ler) adı verilen, Big Bang sonrası yoğun madde ceplerinin çökmesiyle oluşmuş olabilecek varsayımsal nesneleri inceliyor. Araştırmaya göre, bir PBH, asteroid kütlesini tek bir atom boyutundaki bir alanda yoğunlaştırmış halde, iç Güneş Sistemi'nden her on yılda bir geçebilir. Ekip, bir PBH'nin Mars'a yaklaşık 450 milyon kilometre kadar yaklaşması durumunda, gezegenin yörüngesinde algılanabilir bir sallantı yaratacağını tespit etti.

Kara deliklerin gizemi aydınlatılabilir mi?

10 yılda yalnızca 1 metre kadar olsa da, Mars'ın Dünya'dan mesafesinde algılanabilir bir değişim yaşanacak. MIT'den astrofizikçi Tung Tran, bir PBH'nin yanından bir metre mesafede geçmesi durumunda, kişinin yaklaşık 6 metre uzağa fırlatılabileceğini belirtti. Bu senaryo pek olası olmasa da, araştırma ekibi, PBH'lerin gezegenler ve uydular üzerindeki etkilerini simüle etmeye karar verdi. Sonucunda en net sinyaller Mars'tan alındı ve dikkatle gözlemlenmeye başlandı.

Kara deliklerin varlığı henüz kesin olarak kanıtlanmamış olsa da, astronomlar bu çalışmalar sayesinde Mars’taki sallantıları gözlemleyerek hakkında fazla bilgi edinme şansına sahip olacaklar.