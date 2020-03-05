Uzayda en fazla bulunan madde olduğu düşünülen karanlık madde hakkında hala neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Şimdi bilim insanları, karanlık maddenin kaynağı hakkında önemli bir iddiada bulunuyorlar.

Gökbilimciler, uzaya baktıklarında birçok farklı şey görebilirler. Galaksiler, yıldızlar ve hatta kara delikler artık insanlar için gözlenebilir haldeler. Ancak evrende en bol bulunan şey olan karanlık madde, görülemiyor veya en azından henüz bunu yapacak teknolojiye sahip değiliz.

Karanlık maddenin bütün evrendeki maddenin dörtte üçünü oluşturduğu düşünülüyor. Ama karanlık madde henüz doğrudan gözlenemedi. Bilim insanları, evrendeki diğer nesnelerin kütle çekimine nasıl tepki verdiğine bakarak karanlık maddenin varlığını açıklamaya çalışıyorlar. Ama yinede bir soru hala duruyor: Karanlık madde kökenleri nedir? York Üniversitesi’nden bilim insanları, bu soruya potansiyel bir cevap sunuyorlar.

York Üniversitesi’nden araştırmacılar, karanlık maddenin D-yıldız heksakuark ismi verilen bir parçacıktan meydana gelebileceğini düşünüyorlar. SciTechDaily’de yayınlanan makaleye göre proton ve nötronları barındıran altı kuarktan meydana gelen D-yıldızı parçacığı, özel bir düzene sahip.

Bilim insanları, Büyük Patlama’nın ardından D-yıldız heksakuarkların bol miktarda birleşerek toplanmış olabileceklerini düşünüyorlar. Bu muazzam madde soğudukça, Bose-Einstein kondensatı olarak bilinen madde haline gelmiş olabilir. Bu aşırı soğuk bozon parçacığı bulutları, karanlık madde için şimdilik en uygun adaylar olarak görülüyorlar.

York Üniversitesi’nden Profesör Daniel Watts, “Evrendeki karanlık maddenin kaynağı bilimdeki en büyük sorulardan biri ve şimdiye kadar bir cevap bulunamadı. İlk hesaplamalarımız D-yıldız kondensatlarının karanlık madde için uygun adaylar olduğunu gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar, D-yıldızlarının davranışları hakkında çalışmaya devam ediyorlar. Yapılacak çalışmalar yeni ipuçlarının ortaya çıkmasını sağlayabilir. D-yıldızları üzerinde yapılacak yeni çalışmalar aynı zamanda York Üniversitesi’nden araştırmacıların tezleri hakkında da daha fazla dayanağı ortaya çıkarabilir.