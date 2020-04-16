"Kards" İsimli Ücretsiz Oyun, Steam'de Yayınlandı

Dün itibarıyla Steam mağazasına eklenen Kards isimli ücretsiz bir oyun, kart oyunu seven pek çok oyunseveri peşinden sürükleyecek gibi görünüyor. Adından da anlaşılabileceği üzere bir kart oyunu olan Kards, İkinci Dünya Savaşı temasıyla dikkat çekiyor.

Ücretsiz oyunlar, oyunseverlerin en çok takip ettiği konuların başında geliyor. Çünkü oyunseverler, erişebildikleri hemen her ücretsiz oyunu kütüphanelerine ekleyip, yüzlerce yeni hikayeyle tanışmak istiyorlar. Şimdi ise yeni bir oyun piyasaya sürüldü ve bu oyun, daha önce sizlere bahsettiğimiz oyunlardan bir hayli farklı. Dilerseniz hemen, dün itibarıyla Steam'de yayınlanan ve ücretsiz olan "Kards" isimli oyunun detaylarına bakalım.

Kards, adından da anlaşılabileceği üzere dijital bir kart oyunu. Ancak bu oyun, benzerlerinden farklı olarak İkinci Dünya Savaşı temalı. Yani bu kart oyununda tanklar, silahlar ve hatta uçaklar göreceksiniz. Fazlasıyla basit bir arayüze sahip olan oyun, sizleri saatlerce kendisine bağlayacak ve açıkçası oyunun kazananı olmak için bir hayli hırslanacaksınız.

Kards, kısa süren ama fazlasıyla zorlayan bir eğitici ile başlıyor. Bu eğitici, oyunun nasıl olduğuna dair genel eğitimi tam anlamıyla veriyor. Eğitim sırasında; İngiltere, ABD, Sovyet Rusya, Almanya ve Japonya ülkelerinden birisini seçiyorsunuz ve bir deste kart alıyorsunuz. Rakiplerinizin attığı her karta karşılık siz de bir kart atıyorsunuz ve en sonunda, kazanan belli oluyor.

Kards oyununda yanlış stratejiye yer yok

Oyundaki kartların bazı önemleri var. Örneğin bir rakibiniz size uçakla gelirken siz ona karşı piyade birlikleri sunarsanız, doğal olarak başarısız olursunuz. Ancak eğer iyi bir strateji yaparsanız kaybedeceğiniz birkaç kart, oyunun kazananı olmanızı sağlayabiliriz. Bu yüzden hem rakiplerinizin attıkları kartları iyi analiz etmeniz hem de kendi stratejinizi iyi ve mantıklı bir şekilde geliştirmeniz gerekecek.

Kards oyununu dilerseniz tek başınıza, dilerseniz de çevrimiçi olarak oynayabiliyorsunuz. Çevrimiçi oyun, PVP türünde karşımıza çıkıyor ve çok daha eğlenceli olduğunu ifade edebiliriz. Kards, uzunca bir süredir Steam'de erken erişim sürümünde bulunuyordu. Dolayısıyla çevrimiçi arenaya girmeden önce oyunu birkaç kez de olsa tek başınıza oynayın. Bu antrenmanlar, oyunda ustalaşmış kişilere karşı şansınızı artıracak.

Kards'ın etkileyici yanlarından bir tanesi de grafiksel açıdan kaliteli olmasına rağmen sisteminizi kasmıyor oluşu. Yani bu oyunu rahatlıkla oynayabilmeniz için orta halli bir bilgisayarınızın olması yeterli. Ancak geliştirici ekip, Intel'in entegre grafik kartlarının kullanılmasını tavsiye etmiyor. Ayrıca oyunun sadece 3 GB depolama alanı gerektirdiğini bu bağlamda indirmenin de kısa süreceğini belirtelim.

Eğer sizler de İkinci Dünya Savaşı gibi tarihsel olaylara ilgi duyuyorsanız ve bu olaylarla ilgili farklı bir oyun oynamak istiyorsanız, Kards doğru bir tercih olacaktır. Oyuna ücretsiz olarak sahip olmak isterseniz de burada bulunan bağlantıyı kullanarak, Kards'ın Steam sayfasına erişebilirsiniz.