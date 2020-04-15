2014 Yılında Çıkan Korku Oyunu P.T.'nin Remake'i Yayınlandı

Korku oyunları denilince akla ilk olarak bazı büyük oyunlar gelir ancak bizim bu haberimizde bahsedeceğimiz oyun, büyük bütçeli veya büyük kitlelere hitap eden bir oyun değil, 2014 yılında çıkan P.T. oyununun remake'i.

2014 yılında PlayStation 4 için P.T. adında bir korku oyunu piyasaya sürülmüştü. Yaklaşık 6 yıl önce çıkan oyun, daha sonraları hayranlar tarafından üretilen birçok projede de tekrar tekrar kullanıldı. Hayranlar, kısa demonun verdiği o korkunç hissi yeniden oluşturabilmek için birçok kez uğraştı.

Ortaya çıkarılan projelerden hiçbiri, oyunun geliştiricisi Ryan Trawick’in oyunu kadar tuhaf olmadı. Trawick de orijinal oyun P.T.’yi HyperCard kullanarak yeniden tasarladı. Geliştirici, orijinal oyundaki o karanlık ve karamsar havayı monokrom 'işaretle ve tıkla' oyununa dönüştürdü.

Hyper P.T.

Trawick’in P.T. versiyonunda oyuncular, koridorlarda başıboş bir şekilde dolaşıyor. Kendilerine arada sırada ekrana çıkan yazılar ve düşünceleri eşlik ediyor. Buradan da anlayabileceğiniz üzere oyun, oldukça düşük donanım özellikleriyle dâhi çalışabiliyor. Yani bu korku dolu macerayı herkes gönül rahatlığıyla yaşayabilir.

Peki neden HyperCard? Aslında bu son yıllarda korku türünde oldukça kullanılan bir yöntem. Bu yöntemde geliştiriciler, korku atmosferini oluşturabilmek için oyuncuların aşina oldukları hisleri kullanıyorlar ve onu bilinmeyen bir şeye dönüştürüyorlar. Tam olarak kafanızda canlandıramadıysanız 2019 yılında çıkan No Players Online bu türün örneklerinden bir tanesi.

Yani bu yöntemde korkunç bir oyun alınıyor ve eski bir motorla yeniden tasarlanıyor. Trawick de bu yöntemi kullanarak kendi versiyonunu yapıyor. Bu sayede yaşı büyük olan oyuncular dahi oyunun 'tanıdık' olduğu hissiyatına kapılıyor. Siz de oyunun nasıl bir hissiyat yarattığını merak ediyorsanız oyunu buradan indirebilirsiniz. Ayrıca oyunu oynadıktan sonra oyunla ilgili düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.