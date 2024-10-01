Amazon’un, gelişmiş yapay zekâ tarafından yönetildiğini iddia ettiği mağazalarında insanlara, istediklerini alıp öylece çıkmaları fırsatı sunuluyordu ancak işin arka planı aslında öyle değilmiş.

Amazon’un 2020 yılında hayata geçirdiği market zinciri Amazon Go’nun öne çıkan özellikleri kasiyersiz bir şekilde alışveriş yapıp mağazadan elinizi kolunuzu sallayarak çıkabilmenizdi.

İddia edilene göre yapay zekâ yardımıyla alışveriş yapılıyordu ancak sır perdesi daha sonra aralanmıştı. Bakalım asıl olan biten neymiş?

Amazon Go’nun “Just Walk Out” teknolojisi nasıl çalışıyordu?

Şirketin lanse ettiğine göre teknoloji, yalnızca bilgisayar tabanlıydı. iOS ve Android’deki Amazon Go uygulaması, Amazon hesaplarına bağlanıyordu ve QR kod taranarak mağazaya giriş yapılıyordu.

Mağaza raflarında müşterinin hangi ürünü aldığını tespit etmek için ağırlık sensörleri vardı ve kişi, raftaki bir ürünü aldığında sanal sepetine ekleniyordu. Geri koyduğunda da sepetinden kaldırılıyordu.

Alışveriş bittiğinde herhangi bir ödeme yapmadan mağazadan çıkabiliyorlardı ve çıkıştaki turnikelerden geçerken almış oldukları ürünler otomatik olarak algılanıp Amazon hesabına ekleniyordu. En sonunda da ödeme alınıyordu.

İşlerin tam olarak öyle olmadığı ortaya çıktı.

Evet, gerçekten de gelişmiş teknolojileri ve yapay zekâyı kullanıyorlardı ancak tam olarak lanse ettikleri gibi değil. Arka planda, insanlar da vardı. Kameralardan müşterileri izleyen insanlardı bunlar. Her 1000 “Just Walk Out” işleminden 700’ü, Hindistan’daki 1000 küsür çalışan tarafından kontrol ediliyordu.

Yani Hindistan’da ucuz işçi çalıştırarak sistemlerini tamamen yapay zekâ tabanlı olarak lanse etmişler. Zaten bu teknolojiyi tam olarak hayata geçiremedikleri için bu yıl projeden de vazgeçtiler ve marketleri kapatmaya başladılar.

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