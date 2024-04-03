Amazon, insanların mağazalardan istedikleri ürünleri alıp çıktıkları ve faturaların peşlerinden gönderildiği kasiyersiz alışveriş sisteminden vazgeçiyor. Bu durumun bazı nedenleri var.

Teknoloji devleri, farklı alanlarda çalışan sayılarını azaltmak ve yeni teknolojileri kullanıma sunmak için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu girişimlerden biri de Amazon'un çalışansız, kasiyersiz marketleri idi. Ancak Amazon, bu girişiminden sessiz sedasız şekilde uzaklaşmaya karar verdi.

Amazon'un Fresh adını verdiği marketlerinde kullanılan sistem, çok sayıda sensöre ve Hindistan'daki veri merkezlerinde çalışan binlerce kişinin emeğine dayanıyordu. Sensörlerden gelen bilgiler ile kameraları izleyen insanların girdiği verilere göre müşterilere fatura gönderiliyordu. Müşteriler de hatalı gelen faturalardan dolayı sistemden şikayet ediyordu.

Kasiyersiz mağazalar pahalıya patladı

Bu teknoloji için gerekli ekipmanların tedariği ve kurulumu hem ciddi bir emek hem de ciddi bir kaynak gerektiriyor. Sonrasında ise alınan ürünlerin doğru tespit edildiğinden emin olmak için yine insanların görev alması gerekiyor. Onun yerine gerçek kasiyerler kullanılması çok daha efektif ve uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bu arada sistem elbetteki açıklandığı gibi otonomdu ancak makine öğrenimi için gerçek kişiler de kameraları izliyor ve veri girerek yapay zekânın eğitilmesini sağlıyordu.

Bir diğer sorun ise insanların bu alışveriş yönteminden dolayı mahremiyet çekinceleri yaşaması olarak gösteriliyor. Mağazadaki kişilere ait biyometrik verileri toplayan sensörlerin varlığı pek çok kişiyi rahatsız ediyor. Her bir müşterinin yürüyüş, beden, yüz gibi biyometrik verilerinin arşivlenmesi, son dönemde sık sık gördüğümüz teknoloji devlerine açılan davalardan bir yenisine davetiye çıkarıyor. Hâlihazırda New York'ta konuyla ilgili açılmış bir dava da bulunuyor.

Just Walk Out adı verilen bu kasiyersiz market teknolojisini Amazon diğer firmalara da satmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hatta firmanın yaklaşımını piyasayı rahatsız etmeye yönelik bulan bazı firmalar, teknoloji devini rakip olarak görmeye başladı ve teknoloji çözümleri için alternatifler aramaya başladı.

Şimdiye kadar yıkılmaz gibi gözüken Amazon, birkaç kasiyeri devreden çıkarmak isterken büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı.