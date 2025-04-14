Apple’ın katlanabilir iPhone modelinde çentik ve Dinamik Ada yer almayacak. Cihazda ekran altı Face ID teknolojisi kullanılacak.

Apple’ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone projesiyle ilgili sonunda elle tutulur bilgiler gelmeye başladı. “iPhone Fold” olarak anılan bu modelin, Face ID’yi doğrudan ekranın altına gömeceği söyleniyor. Yani bu telefonda ne çentik olacak ne de Dinamik Ada.

Çinli sızıntı kaynağı tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone Fold’un iç ekranı yaklaşık 7.76 inç olacak. Üstelik bu ekranda kamera gözükmeyecek çünkü kamera da ekranın altına gizlenmiş durumda.

İlk aşamada sınırlı kullanıcı kitlesine hitap edecek

Dış ekranın ise 5.49 inç büyüklüğünde olacağı ve bu alanda delikli kamera tasarımının yer alacağı aktarıldı. Paylaşılan ekran çözünürlükleri, daha önceki raporlarda ortaya konan boyutlarla örtüştü. Apple’ın uzun süredir ekran altı Face ID sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor.

Şirket, bu sistemde kızılötesi ışığın ekran içinden geçişinde yaşanan verimsizlik sorununu, bazı alt pikselleri tamamen kaldırarak çözmeyi hedeflediğini patent başvurularıyla ortaya koydu. Bu yöntem, yüz tanıma sisteminin daha hızlı ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlıyor.

Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini 2026 yılında çıkarmayı planladığını aktardı. Cihazın fiyat aralığıyla ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak güvenilir kaynaklar ise ilk nesil modelin daha çok sınırlı bir kullanıcı kitlesine yönelik olacağını dile getirdi.