Bloomberg'den Mark Gurman'ın iddiasına göre Apple, iPadOS 19'la birlikte iPad'lere Mac benzeri özellikler getirecek.

Apple, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2025 geliştirici konferansı ile yeni işletim sistemlerini bizlerle buluşturacak. Tabii ki bunlardan biri de iPadOS 19 olacak. Peki iPadOS 19’da ne gibi yenilikler bizi bekliyor?

Bu konuda en güvenilir Apple kaynaklarından biri olan Bloomberg Editörü Mark Gurman’dan açıklama geldi. Gurman’ın Power On bülteninde paylaştığı bilgilere göre iPadOS 19, macOS’e benzemeye başlayacak.

Mac benzeri özellikleri iPad’lerde görmeye başlayacağız

Gurman’ın kaynaklarından edindiği bilgilere göre iPadOS 19, Mac benzeri özellikler kazanacak. Direkt macOS olacak diyemeyiz ancak Mac’te gördüğümüze benzer işlevlerin iPad’lere de geleceğini söyleyebiliriz.

İddiada, bu özelliklerin “üretkenlik, çoklu görev ve uygulama penceresi” yönetimine odaklanacağı belirtilmiş. Böylece cihazın daha çok bir Mac gibi çalışması sağlanacak. Maalesef yeni özellikler hakkında başka bir bilgi yok. Ancak yakında iPad sahiplerinin artık Mac’e ihtiyacı kalmayacağını tahmin edebiliriz.

iPad modelleri, özellikle M serisi çipler ile donanım konusunda inanılmaz seviyelere gelmişti. Ancak yazılım konusunda aynı şeyi söyleyemiyorduk. Yazılımının gerektirdiğinden çok daha güçlü cihazlar olmuşlardı. Bu durum da kullanıcıları mutsuz ediyor, iPadOS’in geliştirilmesi için çağrıda bulunmalarına neden oluyordu. Yeni iddia da Apple’ın nihayet onları dinlemeye karar verdiğini gösteriyor.