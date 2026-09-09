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İlk Katlanabilir iPhone'un Türkiye Fiyatı Açıklandı: İşte iPhone Duo...

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Apple’ın uzun süredir beklenen ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo resmen karşımızda. Türkiye’de satışa çıkacak cihazın depolama seçenekleri ve iPhone Duo fiyatı da belli oldu. 256 GB’tan 2 TB’a uzanan seçenekler, katlanabilir iPhone isteyenleri ciddi bir bütçe hesabına sokacak

İlk Katlanabilir iPhone'un Türkiye Fiyatı Açıklandı: İşte iPhone Duo...
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın katlanabilir telefon pazarına ne zaman gireceği yıllardır teknoloji dünyasının en çok konuşulan konularından biriydi. Şirket sonunda bu bekleyişi iPhone Duo ile bitirdi. Kitap gibi açılan yeni iPhone, Apple’ın alıştığımız telefon tasarımından belirgin biçimde ayrılıyor. Tabii Türkiye’de kullanıcıların ilk baktığı konu yine fiyat oldu.

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Yeni tasarım ilk bakışta dikkat çekse de iPhone Duo’yu Türkiye’de satın almak isteyenlerin karşısında oldukça yüksek bir etiket var. Üstelik fiyat, depolama kapasitesi yükseldikçe hızlı biçimde artıyor. Yani 256 GB’lık başlangıç modeliyle 2 TB’lık en üst sürüm arasında, tek başına güçlü bir telefon alınabilecek kadar fark bulunuyor.

iPhone Duo fiyatı

Depolama Türkiye fiyatı
256 GB 229.999 TL
512 GB 246.999 TL
1 TB 280.999 TL
2 TB 335.999 TL

Türkiye’de iPhone Duo fiyatı 256 GB için 229.999 TL’den başlıyor. 512 GB sürüm 246.999 TL, 1 TB seçenek 280.999 TL, 2 TB’lık en üst model ise 335.999 TL olarak listeleniyor. Küresel takvimde ön siparişlerin 16 Ekim’de açılacağı, ilk teslimatların da 23 Ekim’de başlayacağı açıklandı.

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