Apple'ın nispeten geç kaldığı katlanabilir sektörüne yeni katlanabilir iPhone ve iPad ile giriş yapacağı söyleniyor. Bugün ise bu iki yeni ürüne dair yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Apple, yıllardır konuşulan katlanabilir telefon planlarını sonunda netleştirmeye başlıyor. Güvenilir analist Ming-Chi Kuo’ya göre şirket, ilk katlanabilir iPhone’u 2026 yılında piyasaya sürecek. Yeni katlanabilir modelin iPhone 18 serisinin bir parçası olması bekleniyor.

Katlanabilir iPad’e gelirsek, Ming-Chi Kuo'ya göre 18 ila 20 inç arası genişleyebilen bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor. Kapalıyken daha kompakt bir tasarıma dönüşecek bu cihazın, iPad ve MacBook arasında bir hibrit ürün gibi konumlanabileceği de iddialar arasında.

Katlanabilir iPad nispeten pahalı olacak

Apple, katlanabilir iPhone ve iPad’de ultra ince kapak camı kullanacak. Bu camı Corning üretirken, üretim sonrası kesim ve paketleme gibi işlemleri GIS üstlenecek. Bu sayede hem dayanıklılık hem de premium bir his sunulması hedefleniyor.

Ming-Chi Kuo’ya göre Apple yalnızca 2026’da 8 ila 10 milyon katlanabilir iPhone satmayı planlıyor. 2027’de ise bu rakamın 25 milyona çıkması bekleniyor. Diğer taraftan daha büyük ekranlı katlanabilir iPad’in 2028'de geleceği söylenirken, fiyatının “çok daha yüksek” olacağı için satışlarının aynı ivmeyi yakalaması zor görünüyor.

Peki siz katlanabilir iPhone veya katlanabilir iPad satın alır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.